«Облегчит работу хирургов и улучшит качество помощи»: показываем новое оборудование в Минском онкодиспансере

Новости Беларуси. Лечение и диагностика онкологических заболеваний в Минске выходит на новый уровень. В столичном онкодеспансере появился уникальный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечение сопряжено с определенными рисками, потому что работа идет с радиоактивными веществами. Но меры безопасности беспрецедентные. Они сопоставимы с теми, что соблюдают на АЭС. В свое время понадобилось почти два десятка фур, чтобы вместить все средства защиты. Сегодня в отделении есть все необходимое, чтобы одновременно лечить два десятка пациентов. Корреспондент Алена Сырова расскажет подробнее.

Аппарат состоит из двух частей. Первая, которая расположена ближе к нам, – это классический компьютерный томограф 64-срезовый. А дальше уже ПЭТ-сканер установлен.

Получается, что если мы делаем пациенту ПЭТ-КТ на этом аппарате, мы можем получить как качественную диагностическую картинку КТ-части, так и ПЭТ-изображение. И лучевая нагрузка, которую получит пациент, ниже даже, чем при проведении обыкновенного классического исследования на классическом рентгеновском компьютерном томографе.

Этот аппарат – гордость одного из крупнейших в Европе отделений ядерной медицины. Сочетая в себе функции классического и радионуклидного томографа, он делает исследования более чувствительными, практически не оставляя шансов скрыться от глаз медиков даже самым незначительным изменениям в организме человека, фактически выявляя болезнь на самой ранней стадии. Таким образом, лечение подбирается максимально эффективно, а это в разы увеличивает шансы на победу в борьбе с онкологией.

Дмитрий Клименко, заведующий отделением ядерной медицины Минского городского клинического онкологического диспансера:

Делаем внутривенную инъекцию с веществом, которое позволяет нам снять художественный фильм об особенностях биохимических процессов в организме. В нашей клинике с января идут эти исследования и активно используются в диагностике, в стадировании лимфом, в оценке распространения онкологических заболеваний. Это позволяет врачам наиболее адекватно проводить терапию.

Изотопы привозят каждый день из ПЭТ-центра в Боровлянах. Там есть свой циклотрон, то есть производство необходимых радиопрепаратов, дозировку которых каждому из пациентов подбирают индивидуально. Как только в организм попадают вещества, человек сам становится радиоактивным.

В целях безопасности во время реакции его изолируют – помещают в специальную палату на несколько дней. От обычной ее отличает, прежде всего, толстая свинцовая дверь, специальное покрытие, неспособное накапливать радиацию (оно, к слову, повсюду в центре). Есть даже отдельная канализация, лифты и лестницы. Все во имя безопасности.

Находятся в другом месте, и желательно, чтобы они между собой не встречались и не увеличивали дозу. Потому что мало того, что мы ввели – еще не хватало, чтобы он получил какое-то паразитарное облучение.

Но по-прежнему одним из самых востребованных методов лечения остается лучевая терапия. И очень важно на проблему воздействовать максимально концентрированно и быстро. Оборудование, которое сегодня работает в центре, с этой задачей справляется и позволяет ежедневно облучать до 70 пациентов.

Станислав Семковский, ведущий инженер радиологического отделения:

Системы контроля дыхания. То есть когда человек вдыхает определенный объем воздуха, система видит, сколько он вдохнул, и в этот момент аппарат начинает излучение. Если он вдохнул не тот объем воздуха, меньше, чем необходимо, аппарат не включится, радиация не пойдет. Аппарат достаточно умный в этом плане. Человеческая ошибка исключена практически полностью.

Кстати, совсем скоро в центре появятся еще четыре подобных ускорителя для лучевой терапии. Они расположатся в новом корпусе, строительство которого планируют закончить уже в первой половине 2020 года. Это позволит значительно расширить функционал хирургического диспансера – появится пять залов, оснащенных самым современным эндоскопическим оборудованием, чтобы медики могли выполнять все виды видеоассистированных операций.

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

Будут установлены три компьютерных томографа, один из которых – передвижной. Если сейчас в нашем учреждении два компьютерных томографа, и какие-то технические проблемы с одним снижают наши возможности на 50 %, то при наличии пяти аппаратов даже необходимость технического обслуживания не приведет к снижению доступности для жителей Минска, поскольку имеющихся хватит, чтобы как-то перераспределить потоки. Возможность выполнять компьютерную томографию, включая интероперационную и в реанимационных отделениях (за счет передвижного КТ) существенно облегчит работу хирургов и улучшит качество нашей помощи.