От ВИЧ полностью излечился второй человек в истории

Новости мира. Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ. Об этом стало известно сразу из нескольких источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациент страдал от этого заболевания на протяжении 15 лет. Личность больного не разглашается. Известно, что в 2016 году ему пересадили костный мозг, а в 2017-м пациент прекратил принимать лекарства от ВИЧ. За два года врачи не обнаружили у него новых инфицированных клеток. Это может свидетельствовать об его полном выздоровлении.