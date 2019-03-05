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От ВИЧ полностью излечился второй человек в истории

05 марта 2019 13:48
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Новости мира. Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ. Об этом стало известно сразу из нескольких источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От ВИЧ полностью излечился второй человек в истории-1

Пациент страдал от этого заболевания на протяжении 15 лет. Личность больного не разглашается. Известно, что в 2016 году ему пересадили костный мозг, а в 2017-м пациент прекратил принимать лекарства от ВИЧ. За два года врачи не обнаружили у него новых инфицированных клеток. Это может свидетельствовать об его полном выздоровлении.

От ВИЧ полностью излечился второй человек в истории-4

# ВИЧ/СПИД # Здоровье # Фотофакт

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