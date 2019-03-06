В Беларуси начали применять радиочастотную абляцию для удаления узлов щитовидки
Впервые в нашей стране применили радиочастотную абляцию для удаления узлов щитовидной железы. Более того, коллектив специалистов кафедры эндокринологии БелМАПО разработал уникальный инструмент, аналогов которому нет в мире.
Виктор Валуевич, доцент, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
За последние 15 лет наблюдается рост числа пациентов с токсическими узловыми образованиями и с болезнью Грейвса. Нами предложен новый клинический протокол по ведению этих пациентов и разработан проект приказа Министерства здравоохранения.
В ходе клинических испытаний приняли участие более сорока пациентов из разных регионов страны. Лечение прошло успешно. Теперь специалисты планируют внедрить метод в широкую практику.
Лариса Данилова, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ГУО «БелМАПО», председатель ОО «Белорусское общество эндокринологов»:
Вот это термические методы, когда либо электрод, либо световой проводник, если речь идёт о лазерной технологии, вводится в узел под контролем ультразвуковым и дальше определяется мощность излучения и, таким образом, разрушаются эти узловые образования.
Интерес к малоинвазивным методам хирургического вмешательства есть во всем мире. Население боится узловых образований и сразу отождествляет это с раком щитовидной железы. Но только 5% из них являются злокачественными.
Лариса Данилова:
На посыл для населения, чтобы знали свой семейный анамнез, чтобы не паниковали, когда выявляются узловые образования, тогда особенно, когда речь идет о женщине, о старшей возрастной группе. А вот если речь идёт о ребёнке, о пациенте мужского пола, то здесь, как раз, риски неблагоприятного происхождения.
Дмитрий Радюк, доцент кафедры эндокринологии ГУО «БелМАПО»:
Значение имеют и факторы окружающей среды, сбалансированное питание, достаточное поступление в организм йода, это и отсутствие вредных привычек, и наследственность.
Пока после радиочастотной абляции пациент пребывает в стационаре трое суток, но в перспективе – это хирургия одного дня. Утром операция – вечером домой.