В Беларуси начали применять радиочастотную абляцию для удаления узлов щитовидки

Впервые в нашей стране применили радиочастотную абляцию для удаления узлов щитовидной железы. Более того, коллектив специалистов кафедры эндокринологии БелМАПО разработал уникальный инструмент, аналогов которому нет в мире. Виктор Валуевич, доцент, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

За последние 15 лет наблюдается рост числа пациентов с токсическими узловыми образованиями и с болезнью Грейвса. Нами предложен новый клинический протокол по ведению этих пациентов и разработан проект приказа Министерства здравоохранения.

В ходе клинических испытаний приняли участие более сорока пациентов из разных регионов страны. Лечение прошло успешно. Теперь специалисты планируют внедрить метод в широкую практику.

Лариса Данилова, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ГУО «БелМАПО», председатель ОО «Белорусское общество эндокринологов»:

Вот это термические методы, когда либо электрод, либо световой проводник, если речь идёт о лазерной технологии, вводится в узел под контролем ультразвуковым и дальше определяется мощность излучения и, таким образом, разрушаются эти узловые образования.

Интерес к малоинвазивным методам хирургического вмешательства есть во всем мире. Население боится узловых образований и сразу отождествляет это с раком щитовидной железы. Но только 5% из них являются злокачественными. Лариса Данилова:

На посыл для населения, чтобы знали свой семейный анамнез, чтобы не паниковали, когда выявляются узловые образования, тогда особенно, когда речь идет о женщине, о старшей возрастной группе. А вот если речь идёт о ребёнке, о пациенте мужского пола, то здесь, как раз, риски неблагоприятного происхождения.

Дмитрий Радюк, доцент кафедры эндокринологии ГУО «БелМАПО»:

Значение имеют и факторы окружающей среды, сбалансированное питание, достаточное поступление в организм йода, это и отсутствие вредных привычек, и наследственность.