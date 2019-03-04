Полезные колбасу и сгущёнку разработали учёные Беларуси

Без добавок и консервантов! В Институте мясо-молочной промышленности работают над созданием уникальных продуктов питания, которые сохраняют и улучшают здоровье, снижают риск развития многих заболеваний.

Алексей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Начинаем новую линейку с понижением содержания соли – это продукты, которые необходимы, если быстро получить глюкозу. Это десерты, это продукты, которые позволяют сегодня более сбалансировано подойти с точки зрения белковых составляющих.

Для любителей полакомиться сладеньким специалисты разработали сгущённое молоко с пониженным содержанием сахара. Этот продукт не только не уступает по своим вкусовым качествам аналогам, но и в разы полезнее. А для людей, которые страдают непереносимостью лактозы – это и вовсе настоящая находка. Инна Миклух, старший научный сотрудник лаборатории оборудования и технологий молочно-консервного производства РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Нами была разработана сгущённая молочная консерва с пониженным содержанием дисахаридов на основе молочной сыворотки. Молочная сыворотка является ценным сырьём в молочной промышленности, так как содержит в себе белки, незаменимые аминокислоты и она обладает повышенной биологической ценностью.

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведётся работа над созданием линейки вареных колбас, сосисок из мяса индейки и кролика с пониженным содержанием поваренной соли. Состав этой мясной продукции полностью натуральный: без консервантов и красителей. Ценная новинка подойдет как для людей с определенными недомоганиями, так и для тех, кто просто заботится о своем питании и здоровье.

Ирина Калтович, старший научный сотрудник отдела технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

В состав данных продуктов также дополнительно введён концентрат сывороточно-белковый, который обладает сбалансированным аминокислотным составом, позволяет обогатить продукт незаменимыми аминокислотами, повысить содержание белка в продукте.

Алексей Мелещеня:

Из-за того, что продукция очень часто подвергается термообработкам значительным, мы теряем из натурального сырья витамины и частично минералы. Мы работаем над тем, чтобы дополнительно привносить эти витаминно-минеральные комплексы, чтобы восстановить изначальное их содержание в сырье. Мягкий сыр из овечьего молока – ещё одна ценная разработка специалистов. Это совершенно новое направление в нашей стране, но весьма перспективное. Людмила Богданова, заведующая лабораторией технологий сыроделия и маслоделия РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Это молоко, действительно, имеет очень огромную питательную ценность, содержание белка в нём составляет порядка 6-7%, содержание жира тоже 6,5%. Источник кальция, цинка и высокое содержание жирорастворимого витамина D.