Что лучше: брекеты или элайнеры? Отвечает ортодонт

Иногда для полного завершения образа не хватает лишь очаровательной улыбки. И нередко именно она может загубить эффект первого впечатления. Асимметрия челюсти, неправильный прикус и кривизна зубов, к счастью, современная ортодонтия эти «незадачки» щелкает как орешки. И если еще несколько лет назад брекеты становились предметом насмешек, то сегодня зубной аксессуар не приносит дискомфорта.

Инна Москалева, ортодонт:

Брекеты относятся к несъемной механической аппаратуре. К ним есть определенные показания, как и к любым ортодонтическим аппаратам. Если мы рассматриваем с вами современные брекет-системы, то постановка брекет-системы возможна при прорезывании всех постоянных зубов. Если кривизна наблюдается в смешанном прикусе, то лучше наблюдаться у ортодонта. Есть не менее эффективные и другие аппараты, которые можно использовать и предотвратить лечение брекет-системой. Возрастных ограничений в постановке брекетов нет.

В среднем брекет-системы устанавливают на год – полтора, в зависимости от диагностических данных. А вот сам механизм подбирается исходя не только из показаний, но и возможностей кошелька. Инна Москалева:

Выделяют вестибулярную и оральную технику в зависимости от вида фиксации брекетов на зубах. Если мы говорим про вестибулярную технику, которая более распространена у нас, то здесь выделяют брекеты по материалам: это металлические и эстетические системы. По моему мнению, самым важным показателем является тип перемещения зубов. В зависимости от этого выделяются самолигирующие и лигированные системы. Самолигирующие сегодня являются самыми современными.

Самый удобный и эстетический вариант – элайнеры. Главный плюс – они незаметны. При этом легко снимаются и надеваются, а во рту почти не ощутимы, не натирают десны, не повреждают эмаль и не провоцируют кариес.

Инна Москалева:

План лечения, который моделируется с помощью виртуальной программы. Это достаточно современный метод исправления. Время ношения составляет 22 часа и больше. То есть это максимальное количество времени в сутках, потому что речь идет о перемещении зубов. Как правили, такие капы, последовательно меняющие друг друга, пациент носит две недели. Снимает только во время еды и когда принимает горячие напитки.

Казалось бы, нет таких задач, с которыми бы не справились скобы. Но проблемы пациентов со скелетными патологиями, например, решаются в первую очередь с челюстно-лицевым хирургом, а затем в кабинете ортодонта. Однако в этом случае чудес ждать не приходится. Ведь изменив природное положение челюсти, на слаженную работу мышц не всегда удается повлиять. Консультация с опытным специалистом определит индивидуальный ход лечения.