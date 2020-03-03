Сахарная зависимость: почему возникает и как от неё избавиться

Диана Галех, корреспондент:

Жить не можете без сладкого? Вполне возможно, вам просто не хватает эндорфинов или вы находитесь в «сахарном» плену.

Специалисты бьют тревогу! Среди людей, страдающих расстройством пищевого поведения – 80% сладкоежек. Причем зависимость от сахара в восемь раз сильнее, чем наркотическая. Вырваться из сладкого плена не так-то и просто. Если справиться самостоятельно не удается, лучше подключать диетолога и психолога одновременно.

Марта Марудова, диетолог:

Любить сладкое, к сожалению или к счастью, – это норма, потому что первый продукт, с которым человек встречается на земле, – это сладкое мамино молоко. Когда человеку не хватает каких-то положительных эмоций, он хочет сладкого. Сладкое – эквивалент объятий, человеческого тепла и близости. Когда у человека на этом фоне не все хорошо, очень часто его тянет к сладостям.

Чрезмерная любовь к сладкому может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем: избыточный вес, кариес, атеросклероз, диабет. Список на этом, увы, не заканчивается. И если полный отказ от вкусного допинга для вас сродни смертельным мукам, вы можете подсластить свою жизнь щепоткой сахара.

Марта Марудова:

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения в этом вопросе расставила все точки над «i». Было сказано следующее: для обеспечения человека питательными веществами, вообще, не требуется никакого сахара. Если человек не будет есть сахар вовсе, он не умрет. У него просто улучшится состояние кожи, волос, ногтей и он постройнеет.

Всемирная организация здравоохранения разрешает извести 10% своего рациона на простые сахара, то есть это 150-200 килокалорий взрослый человек может потратить на сладкое без вреда для здоровья.

Если этот процент больше, то риск для здоровья увеличивается. Многие, чтобы исключить сахар, отдают предпочтение его заменителям. Но и здесь стоит проявить осторожность. Марта Марудова:

Если мы говорим о сахарозаменителях: аспартаме, цикламате, сахарине, неотаме, то конечно, от такой покупки следует отказаться, потому что в них много побочных эффектов и употреблять их можно тем пациентам, которым назначил доктор, например, в связи с сахарным диабетом.

А вот природные сахарозаменители вполне безопасны. Стевия, дынные и ежевичные подсластители могут добавить вкусную нотку в привычные блюда и напитки.

Марта Марудова:

Если мы полностью захотим исключить сахар из рациона, у нас это вряд ли получится, потому что природный сахар есть везде. Например, во фруктах. Самый сладкий овощ – это чеснок, там 23 грамма сахара на 100 грамм.

Если вы мечтаете похудеть, то в первую очередь откажитесь от быстрых углеводов, которые содержатся в пакетированных соках, кашах быстрого приготовления, сладких творожках и йогуртах. Марта Марудова:

Самое главное правило, которое надо запомнить, – мы никогда не смешиваем сахар с жирами. Поэтому все печенья, конфеты, где смешаны и углеводы, и жиры: торты, выпечка – это то, что приводит к избыточному весу, ожирению, диабету. Безопасное сладкое, в котором есть минимум жиров, – это зефир, пастила, мармелад, фрукты, сухофрукты, цукаты.