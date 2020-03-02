За 20 секунд можно уберечь себя от инфекций. Врачи-эпидемиологи рассказали о правилах «здоровой безопастности»

Новости Беларуси. Профилактическую акцию «Чистые руки» организовали в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно

Работники районного центра гигиены и эпидемиологии еженедельно проводят встречи и лекции, где вспоминают правила «здоровой безопасности». Цель – донести, насколько важно мыть руки с мылом и к чему может привести нарушение гигиены. Как отмечают врачи, даже не все взрослые знают, что существует шесть этапов мытья рук. Но за 20 секунд можно уберечь себя от инфекций, которые передаются через грязные руки. «Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

Максим Францкевич, учащийся Крупской районной гимназии:

Я мою руки перед едой и после улицы, чтобы не поступали при еде микробы в организм.

Виктория Лейченок, врач-эпидемиолог Крупского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Эта акция не только для детей: хотим обучить также беременных женщин, которые должны следить за гигиеной рук, потому что у них маленькие дети.