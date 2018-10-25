Новые методики и открытия в медицине. Первый конгресс радиологов собрал 500 специалистов

Новости Беларуси. Межрегиональные и городские медицинские центры будут созданы в Беларуси к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Межрегиональные и городские медицинские центры будут созданы в Беларуси к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство здравоохранения разработало программу, суть которой – стирание границ между районами и областями. Пациент из глубинки должен иметь право попасть в больницу, где ему окажут помощь по самым высоким стандартам.
Ежегодно в нашей стране проводится около 25 миллионов лечебно-диагностических лучевых методов исследований. Порядка 80% всех диагнозов – это лучевая диагностика.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
При инфаркте миокарда важен принцип «золотого часа». Условно говоря, фельдшер скорой помощи, установив инфаркт миокарда, зная, что в соседнем районе, области есть ангиографический комплекс, который связывается с врачами, даже минуя не только свою центральную районную больницу, но и минуя приемный покой межрайонного центра. Сразу же пациент должен прибыть в ангиографический кабинет.
Первый конгресс белорусского общества радиологов собрал в Минске 500 специалистов из Беларуси, России, Украины и других стран Европы. В течение двух дней спикеры обсудят новые методики и открытия, которые помогут быстро поставить правильный диагноз и оказать необходимую помощь пациенту. По итогу планируется подписание Меморандума о взаимодействии с Российским кардиологическим обществом.