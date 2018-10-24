Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские медики объединились с коллегами из других стран, а в соперники пригласили своих же пациентов. За баталиями наблюдал корреспондент Петр Бутрим.

Вратарские перчатки долгое время лежали без дела. Первую донорскую почку Валерия Черткова повредил вирус, ее удалили. Вторую операцию по пересадке сделали два года назад. Пока здоровье реципиента не подводит, поэтому с футбольным мячом он не расстается.

Валерий Чертков, житель Бреста:

Я хотел показать врачам, что то, что они сделали, это не зря. Что я такой же здоровый человек, как они. И благодаря им я могу сразиться, пусть и в товарищеском, но футбольном матче вместе с ними.

Фраза «биться не на жизнь, а на смерть» знакома и Александру Пешко. Не по футболу, а из повседневной жизни. Мужчина также живет с донорской почкой.

Александр Пешко, житель Бреста:

Я перешел на такой же уровень жизни, как и был, например, до болезни. По крайней мере, сейчас я себя ощущаю именно таким – здоровым, крепким, сильным.

У них нет футбольной техники и скорости, зато они умеют побеждать. Для кого-то это первый выход на футбольную площадку после операции. Под присмотром врачей барьер боязни физических нагрузок исчезает на глазах. Шансов, что орган приживется, становится больше.

Ростислав Лавринюк, заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы:

Это реабилитация, люди чувствуют себя намного лучше. Во-первых, органы, которые им пересажены, функционируют намного лучше. И период действия, скажем, работы того органа пересаженного увеличивается, если человек занимается физической активностью.

Поменяли белые халаты на спортивную экипировку полтора десятка врачей, в основном хирурги и реаниматологи. Но спортивный результат для них на втором плане. Главное – донести до людей: трансплантация спасает тысячи жизней, а в будущем сможет и еще больше.

Милош Адмаец, профессор-трансплантолог (Чехия):

У нас в Чехии тоже проводятся такие матчи между реципиентами и врачами. Помимо этого еще и концерты. Это очень хорошо. Это способствует более тесному контакту между врачами и пациентами.

Беларусь сегодня в топ-20 мировых лидеров в сфере трансплантации органов. Причем сложные операции делают не только в столице, но и в областных центрах. Например, в Бресте пересадку почки уже поставили на поток.

Петр Бутрим, СТВ:

В зеленых футболках – врачи, в красных – пациенты. До этого момента они виделись только в операционной или на обследованиях. А прямо сейчас доказывают: шанс полноценно жить после пересадки органов есть у каждого.