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Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол

24 октября 2018 18:35
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Новости Беларуси. Насколько активной может быть жизнь после операции? – задумались врачи-трансплантологи из Бреста и решили сыграть необычный футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики объединились с коллегами из других стран, а в соперники пригласили своих же пациентов. За баталиями наблюдал корреспондент Петр Бутрим.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-1

Вратарские перчатки долгое время лежали без дела. Первую донорскую почку Валерия Черткова повредил вирус, ее удалили. Вторую операцию по пересадке сделали два года назад. Пока здоровье реципиента не подводит, поэтому с футбольным мячом он не расстается.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-4

Валерий Чертков, житель Бреста: 
Я хотел показать врачам, что то, что они сделали, это не зря. Что я такой же здоровый человек, как они. И благодаря им я могу сразиться, пусть и в товарищеском, но футбольном матче вместе с ними.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-7

Фраза «биться не на жизнь, а на смерть» знакома и Александру Пешко. Не по футболу, а из повседневной жизни. Мужчина также живет с донорской почкой.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-10

Александр Пешко, житель Бреста:
Я перешел на такой же уровень жизни, как и был, например, до болезни. По крайней мере, сейчас я себя ощущаю именно таким – здоровым, крепким, сильным.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-13

У них нет футбольной техники и скорости, зато они умеют побеждать. Для кого-то это первый выход на футбольную площадку после операции. Под присмотром врачей барьер боязни физических нагрузок исчезает на глазах. Шансов, что орган приживется, становится больше.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-16

Ростислав Лавринюк, заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы:
Это реабилитация, люди чувствуют себя намного лучше. Во-первых, органы, которые им пересажены, функционируют намного лучше. И период действия, скажем, работы того органа пересаженного увеличивается, если человек занимается физической активностью.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-19

Поменяли белые халаты на спортивную экипировку полтора десятка врачей, в основном хирурги и реаниматологи. Но спортивный результат для них на втором плане. Главное – донести до людей: трансплантация спасает тысячи жизней, а в будущем сможет и еще больше.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-22

Милош Адмаец, профессор-трансплантолог (Чехия):
У нас в Чехии тоже проводятся такие матчи между реципиентами и врачами. Помимо этого еще и концерты. Это очень хорошо. Это способствует более тесному контакту между врачами и пациентами.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-25

Беларусь сегодня в топ-20 мировых лидеров в сфере трансплантации органов. Причем сложные операции делают не только в столице, но и в областных центрах. Например, в Бресте пересадку почки уже поставили на поток.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-28

Петр Бутрим, СТВ: 
В зеленых футболках – врачи, в красных – пациенты. До этого момента они виделись только в операционной или на обследованиях. А прямо сейчас доказывают: шанс полноценно жить после пересадки органов есть у каждого.

Необычный матч: в Бресте хирурги-трансплантологи сыграли со своими пациентами в футбол-31

И таких примеров много. Например, мужчина с чужой печенью стал призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победителем, безусловно, может считать себя и каждый из участников этого исторического матча.

# Акции # Здоровье # Пётр Бутрим # Фотофакт

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