Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее?

Здоровая и красивая спина придает уверенность каждому. Появление горба на шее портит не только внешний вид, но и может привести к проблемам со здоровьем. Горбик в области шеи, который в народе называют «вдовим» (или холкой), чаще всего бывает у женщин, но встречается и у мужчин. Галина Матуленко, врач-остеопат:

Что такое холмик или холка? Это скопление лимфоидной ткани в области седьмого шейного позвонка. На шее крепятся достаточно сильные мышцы трапеции и ее связки, множество других связок. Нарушается кровоток, лимфоток и образуется скопление лимфоидной ткани.

Еще одной причиной возникновения такого дефекта называют ряд психологических проблем, когда человек берет на себя больше обязанностей, чем он может выполнить. Галина Матуленко:

Поскольку скопление лимфоидной ткани может передавливать другие мышцы и сосуды, которые снабжают головной мозг кровью, сопровождается давлением, болью, тяжестью. Это может закончиться повышением артериального давления и нарушением мозгового кровообращения.

Сидячая работа, малоподвижный образ жизни и неправильное привычное положение тела могут усугубить проблему. Важно правильно выстроить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо, а не вниз. Галина Матуленко:

У женщин более взрослых это может выглядеть как одутловатость лица, отеки, преждевременное старение, второй подбородок – все, что нарушает кровоток и лимфоток в районе шеи и, как правило, сопровождается косметическими дефектами лица.

Выполнение гимнастических упражнений утром и вечером поможет в борьбе с горбом на шее. Если боль отсутствует, можно добавить и физическую нагрузку. Сергей Петров, фитнес-тренер:

Для поддержания мышц шеи в тонусе можно использовать любые упражнения, в которых косвенно задействуется шея. Так как большинство силовых упражнений задействуют большой объем мышц тела, поэтому по большому счету можно использовать любые упражнения.

Галина Матуленко:

Очень хорошо обратиться по этому поводу к остеопату, он поможет выстроить правильно позвонки: верхние, шейные и грудные, расслабить связки, мышцы шеи, окружающие эти позвонки, и наладить лимфоток. Сергей Петров:

Если его появление связано с отеками либо застойными явлениями в области шеи, то, безусловно, улучшение кровообращения через физические упражнения поможет избавиться от этой проблемы.