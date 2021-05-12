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Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее?

12 мая 2021 09:11
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Здоровая и красивая спина придает уверенность каждому. Появление горба на шее портит не только внешний вид, но и может привести к проблемам со здоровьем. Горбик в области шеи, который в народе называют «вдовим» (или холкой), чаще всего бывает у женщин, но встречается и у мужчин.

Галина Матуленко, врач-остеопат:
Что такое холмик или холка? Это скопление лимфоидной ткани в области седьмого шейного позвонка. На шее крепятся достаточно сильные мышцы трапеции и ее связки, множество других связок. Нарушается кровоток, лимфоток и образуется скопление лимфоидной ткани.

Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее? -1

Еще одной причиной возникновения такого дефекта называют ряд психологических проблем, когда человек берет на себя больше обязанностей, чем он может выполнить.

Галина Матуленко:
Поскольку скопление лимфоидной ткани может передавливать другие мышцы и сосуды, которые снабжают головной мозг кровью, сопровождается давлением, болью, тяжестью. Это может закончиться повышением артериального давления и нарушением мозгового кровообращения.

Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее? -4

Сидячая работа, малоподвижный образ жизни и неправильное привычное положение тела могут усугубить проблему. Важно правильно выстроить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо, а не вниз.

Галина Матуленко:
У женщин более взрослых это может выглядеть как одутловатость лица, отеки, преждевременное старение, второй подбородок – все, что нарушает кровоток и лимфоток в районе шеи и, как правило, сопровождается косметическими дефектами лица.

Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее? -7

Выполнение гимнастических упражнений утром и вечером поможет в борьбе с горбом на шее. Если боль отсутствует, можно добавить и физическую нагрузку.

Сергей Петров, фитнес-тренер:
Для поддержания мышц шеи в тонусе можно использовать любые упражнения, в которых косвенно задействуется шея. Так как большинство силовых упражнений задействуют большой объем мышц тела, поэтому по большому счету можно использовать любые упражнения.

Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее? -10

Галина Матуленко:
Очень хорошо обратиться по этому поводу к остеопату, он поможет выстроить правильно позвонки: верхние, шейные и грудные, расслабить связки, мышцы шеи, окружающие эти позвонки, и наладить лимфоток.

Сергей Петров:
Если его появление связано с отеками либо застойными явлениями в области шеи, то, безусловно, улучшение кровообращения через физические упражнения поможет избавиться от этой проблемы.

Важно расположить экран компьютера или телефона, чтобы глаза смотрели прямо. Что делать, чтобы не появился горб на шее? -13

Гимнастика утром и гимнастика вечером. Утром – та, которая бодрит, а вечером – расслабляет. Сюда же можно добавить массаж и правильное питание. Такие шаги помогут предотвратить образование бугорка на шее.

# Здоровье # Здоровье # Галина Матуленко # Сергей Петров # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Здоровье

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