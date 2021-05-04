Одышка при бытовых нагрузках и отёки на ногах. Когда нужно немедленно обращаться к врачу-кардиологу?

Согласно статистике, болезни сердца сегодня лидируют среди прочих заболеваний. Именно поэтому важно, чтобы к этой проблеме с особым вниманием относились не только медики, но и сами пациенты. Когда нужно записываться на прием к кардиологу?

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Безусловно, практически у всех рано или поздно появятся причины обратиться к кардиологу, но есть пять причин, когда это сделать не просто нужно, а строго необходимо. Давайте поговорим про эти пять причин.

Первая – это артериальная гипертензия, повышение артериального давления. Если вы впервые обнаружили у себя повышение артериального давления выше 140 на 90 и если это продолжается постоянно в течение нескольких дней или недель, то, безусловно, вам необходимо обратиться к доктору для того, чтобы пройти обследование и, возможно, получить назначение определенных лекарственных препаратов.

От высокого артериального давления страдает более 30 % населения, причем за последние годы болезнь сильно помолодела. К тому же, гипертония повышает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Надежда Кирковская:

Вторая причина – это боли в сердце, стенокардия. Если впервые в течение недели или двух, у вас после физической нагрузки или после того, как вы понервничали, появились жгучие, давящие боли за грудиной в области сердца, если они сопровождаются болью в левой руке, в нижней челюсти, под левой лопаткой, если у вас появляется чувство нехватки воздуха и сдавленности за грудиной после физических или психоэмоциональных нагрузок, возможно, это признаки впервые возникшей стенокардии. Обязательно нужно обратиться к кардиологу для того, чтобы зарегистрировать кардиограмму и получить необходимые рекомендации.

Если вы страдаете ишемической болезнью сердца, регулярно принимаете лекарственные препараты, однако привычные физические нагрузки стали вызывать приступы стенокардии – это серьезный повод обратиться к врачу. Если же боли в сердце сопровождаются нехваткой воздуха или полуобморочном состоянием, срочно вызывайте скорую помощь.

Надежда Кирковская:

Следующая причина – это нарушение ритма. Если вы стали замечать, что вас беспокоят перебои в работе сердца или приступы сердцебиения, если эти приступы сопровождаются помутнением сознания или чувством нехватки воздуха, это причина немедленно обратиться к врачу для прохождения необходимых обследований. Возможно, это признаки серьезного нарушения ритма, требующего лечения.