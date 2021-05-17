«Существуют четыре «нет». Как правильно оказать первую помощь при укусе змеи

С приходом тепла так и хочется прогуляться в парке, отправиться на пикник в лес или посвятить себя огороду. С желанием приобщиться к природе нужно быть аккуратным. По соседству с вами могут отдыхать змеи. Андрей Максимов, герпетолог Минского зоопарка:

В Беларуси обитают 3 вида змей: уж обыкновенный, гадюка обыкновенная и медянка обыкновенная. Медянка относится к краснокнижникам, она доходит максимум до Минска и в южных областях.

Среди всех этих трех видов только единственная змея ядовитая – гадюка обыкновенная. Она имеет основные три цветовые морфы. Основная распространенная морфа – серая с зигзагом на спине, коричневая с зигзагом и черная, которая в основном обитает в северных районах нашей страны.

Излюбленные места пресмыкающихся – это заросли. Встреча с ужом или медянкой может закончиться лишь испугом. А вот гадюка не так безобидна. Поэтому дачникам и туристам нужно быть начеку. Андрей Максимов:

Места обитания гадюки обыкновенной связаны с распространением кормовых объектов, в основном грызунов. Они встречаются по краям полей, в каких-то мелиоративных каналах и тому подобное.

Уж тяготеет к более влажным биотопам – это поймы рек, заболоченные места, потому что основным кормовым объектом являются лягушки.

А медянка обыкновенная питается в основном ящерицами, поэтому она обитает в более сухих биотопах.

Как правило, змея – пуглива и атакует, лишь когда чувствует опасность. Не стоит убегать и тем более трогать шипящий клубок. При незапланированной встрече лучше замереть и позволить змее уйти по-английски. Если хладнокровная гостья не торопится уступать вам дорогу, медленно отступайте назад.

Андрей Максимов:

Если вы увидели змею, то не надо паниковать, надо или топнуть посильнее, или палкой по кусту, по травке, по земле стукнуть. Животное сразу среагирует и убежит. Поэтому никакой опасности они не представляют, просто надо быть внимательнее.

Укусы ползучих редко приводят к летальному исходу, однако обратиться за помощью к медикам стоит. Отсасывать яд небезопасно. Лучшая первая помощь – это выдавить яд, успокоить пострадавшего и как можно скорее доставить его в больницу. Андрей Максимов:

Существуют четыре «нет»: категорически запрещено принимать алкоголь, прижигать рану, надрезать ее и накладывать жгут.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Человек чувствует жжение, отечность, из ранки может появиться кровянистое выделение. Рекомендуется отсасывать яд в ближайшие 5-10 минут, далее неэффективно. Мы должны помнить, что в ротовой полости могут быть небольшие ранки, что может заразить другого человека. Необходимо давать большое количество жидкости – воды, минеральной воды. Рану желательно промыть не спиртосодержащими растворами. Также мы такому пациенту даем антигистаминные противоаллергенные препараты и при повышении температуры тела – жаропонижающие. Как только мы доставили пациента в учреждение здравоохранения, вводится противозмеиная сыворотка.