Ходьба помогает не только похудеть, но и здоровье поправить? Специалисты рассказали о профилактике инсульта

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

В складывающейся международной обстановке мы говорим о продовольственной безопасности, о лекарственной безопасности. Не менее важна медицинская безопасность. Как вы считаете, все ли делается в нашей стране, чтобы люди получали квалифицированную помощь в любых условиях, в том числе и в профилактике инсультов?

Ольга Барбук, заведующий отделением реабилитации для пациентов с кардиологической патологией УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко:

Конечно, большое внимание уделяется профилактике. В последние годы вопросы профилактики стали очень активно подниматься в нашей стране. Созданы в поликлиниках кабинеты профилактики, кабинеты здорового образа жизни, наши специалисты на местах мотивируют пациентов соблюдать здоровый образ жизни. Екатерина Забенько:

Что нужно кушать, чего не нужно делать и какой нужно вести образ жизни, чтобы оставаться здоровым? Для большинства белорусов вести здоровый образ жизни – это прийти, лечь на диван, вкусно покушать, отдохнуть. Ольга Барбук:

Но тем не менее исследование STEPS – это одно из немногих эпидемиологических исследований, которое было проведено у нас в стране в 2016 году. Оно показало, что только 15 % наших респондентов употребляют нужное количество овощей и фруктов ежедневно. Представляете, что значит 15 %? Екатерина Забенько:

А вот стыдно! У нас такой небывалый урожай яблок в стране.

Ольга Барбук:

Надо подхватывать инициативу. По рекомендации ВОЗ, мы должны употреблять 4-5 порций овощей, фруктов ежедневно. Всего лишь одно яблочко – где-то 150 граммов. То есть можно съесть 5 яблок, желательно, конечно, и овощи сочетать с фруктами, но если даже урожай яблок, то надо пользоваться этим моментом, увеличивать потребление тех овощей и фруктов, которые мы выращиваем. Уже это будет профилактировать заболевание атеросклеротического генеза (в том числе и инсульта) у наших пациентов. Ежедневно 30 минут должны ходить наши пациенты. Мы рекомендуем одну остановку пешком домой. Должны ходить, но каждый день. Екатерина Забенько:

Мой коллега за год похудел на 30 килограммов и каждый день ходит на работу и с работы пешком. Человек полностью изменился: стал здоровее, красивее. Даже пригласила бы его в студию. Валерий Науменко. Больше 20 лет человек находится за кадром. Сегодня специально попросила его прийти к нам в студию, чтобы он поделился своим опытом и своим результатом. Сколько удалось сбросить за год и благодаря чему?

Валерий Науменко, телеоператор:

Сбросил 32 килограмма. Уже полтора года у меня держится вес. Сначала я ходил одну остановку метро, потом две остановки до работы, потом три остановки, потом полностью начал ходить из дома на работу. Назад иногда половину ехал, а половину шел. Потом мне ходьбы стало мало – начал бегать. Я 11 сентября бежал марафон. И пробежал очень даже достойно. За мной бежало еще очень много людей. Екатерина Забенько:

Валерий, сколько лет? Вы не девушка, могу себе позволить. Валерий Науменко:

Мне 59 лет, в марте… Екатерина Забенько:

60 лет человек отметит в марте. И в какой прекрасной физической форме находится! Я так понимаю, что образ жизни изменился кардинально? Валерий Науменко:

Раньше мне было тяжело ходить, а теперь… У меня сейчас холестерин в норме, сахар в норме, давление в норме. Екатерина Забенько:

Как повернуть свою жизнь в обратную сторону, повернуться спиной к своим вредным привычкам, лицом к здоровью? Это сложно, к этому надо подготовиться.

Валерий Науменко:

Просто в один день надо решить, что хватит, надо что-то делать, потому что ты чувствуешь, что не молодеешь. Это раз. Во-вторых, килограммы набираются. Все болезни усугубляются – это три. Здесь каждый решает сам для себя. Екатерина Забенько:

Я считаю, что ваш пример для многих будет полезным и заразительным. Например, когда я смотрю на Валеру, который пешком ходит на работу 9 километров, мне становится стыдно даже иногда, что я в основном езжу на автомобиле, а могла бы быть молодой и стройной, как Валерий Науменко. Валерий Науменко:

Я еще в бассейн хожу 10 раз в месяц. Екатерина Забенько:

Вот живой пример, который у нас в студии. Думаю, что раз это смог сделать один человек, то сможет сделать и любой другой человек этот уверенный шаг навстречу своему здоровью. Много ли людей после того, как их настиг инсульт, кардинально пересматривают и свои привычки? Может быть, кому-то это удается до того, как уже случилась беда?

Ольга Барбук:

Конечно, когда уже настиг инсульт, пересматривают свои привычки почти 100 % пациентов, потому что когда уже пошли какие-то инвалидизирующие процессы, то тяжело пациенту и курить, и употреблять большие объемы пищи. Зависит это только от нас, врачей. Чтобы профилактировать эти состояния, мы должны работать с нашими пациентами, находить время, объяснять им эти правильные направления в физической активности, в питании, которые приводят к стабилизации артериального давления. Пациенты должны знать свой холестерин, хотя бы раз в год проходить медицинский осмотр и знать свой уровень холестерина. Думаю, если нас всех спросить в студии, не все знают свой уровень холестерина. Екатерина Забенько:

Насколько дисциплинированы ваши пациенты? Видите ли вы какие-то изменения в поведении людей за последнее время? Потому что у нас пропаганда здорового питания, здорового образа жизни, как говорится, из каждого утюга. Мне кажется, что большинство людей, как и Валера, всю жизнь вели размеренный и спокойный образ жизни, а потом раз – и побежал марафон в 59 лет. Много ли людей приходят к здоровому образу жизни?