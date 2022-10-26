Что нужно и чего нельзя делать во время реабилитации после инсульта? Ответила медик
Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Насколько сложно ставить людей на ноги после инсульта и за все ли случаи имеет смысл браться?
Елена Курдесова, инструктор-методист физической реабилитации УЗ «11-я ГКБ»:
Конечно, это очень длительный процесс восстановления функций, в том числе и обучение ходьбе. Начинаем с самого малого всегда в работе с пациентами. В первую очередь сначала мы обучаем их переносить вес тела равномерно на поврежденную конечность и на здоровую, потом мы постепенно их учим вставать с кресла, опираясь на больную ногу, правильно ставить стопу на пол. Потом мы начинаем учить его отрывать потихоньку здоровую конечность (пятку) от пола.
Екатерина Забенько:
То есть постоянно приходится возиться, как с ребенком.
Елена Курдесова:
Постоянно инструктор должен присутствовать рядом, потому что больная конечность очень плохую опорную функцию имеет. Инструктор всегда в нужный момент должен своим коленом подтолкнуть в нужном направлении колено пациента, чтобы он не упал. Иногда даже помощь родственника нужна, который находится рядом, как правило, в стационарах, когда именно тяжелый случай, мы только обучаем ходьбе пациентов. Даже присутствие родственников обязательно на этих занятиях.
Екатерина Забенько:
То есть близкие люди тоже должны получить какие-то навыки.
Елена Курдесова:
Да, потому что им систематически нужна помощь, но главное, чтобы эта помощь не перерастала в гиперопеку, потому что на практике мы всегда замечаем, что если одинокий человек к нам поступает в стационар, то он, как правило, быстрее восстанавливается, чем человек, которого родственники слишком опекают. Они стараются чересчур много за него делать каких-то действий: помогают им наклониться, надеть тапочки.
Екатерина Забенько:
Согласитесь, что это логичное желание.
Елена Курдесова:
Да, но это неправильно, потому что восстановление функций у них идет хуже и медленными темпами, чем одинокий человек, который знает, что ему надо самому сходить в магазин, заняться самообслуживанием. У них мотивация намного выше, чем у пациентов, которых родственники чересчур опекают.
Екатерина Забенько:
Раньше обратился – меньше последствий. Эта формула работает?
Елена Курдесова:
Обязательно работает.
Екатерина Забенько:
Сколько у вас в практике было людей, которые вернулись к нормальному образу жизни?
Елена Курдесова:
У нас достаточно большое количество людей, которые вернулись на работу. Но это в основном с меньшей степенью поражения головного мозга. У кого серьезные поражения, пускай они не возвращаются, но они занимаются самообслуживанием, ходят по магазинам, занимаются активной деятельностью, путешествуют. У нас очень много пациентов, которые к нам неоднократно поступали на реабилитацию, а спустя несколько лет они ведут достаточно активный образ жизни, даже если, как правило, функция руки хуже восстанавливается у пациентов, все обучаются ходить. Большинство из пациентов навык ходьбы осваивают.
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