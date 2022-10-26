«Только придите к врачам и сделайте это вовремя». Во сколько обойдутся белорусу медицинские услуги?

Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим о доступности, потому что наверняка многие люди думают, что реабилитация, лечение, лекарства требуют каких-то серьезных финансовых затрат. Можно ли получить все необходимые услуги на территории Беларуси и рассчитывать на то, что это будет бесплатно?