«Только придите к врачам и сделайте это вовремя». Во сколько обойдутся белорусу медицинские услуги?
Мы живем в тревожное время, но можем быть абсолютно уверены: что бы ни случилось, нас поддержат здесь и сейчас. Но иногда нужно сделать самим первый шаг к собственной безопасности. У минчан, как и у жителей всей Беларуси, есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Почему мы часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к характерным симптомам? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте поговорим о доступности, потому что наверняка многие люди думают, что реабилитация, лечение, лекарства требуют каких-то серьезных финансовых затрат. Можно ли получить все необходимые услуги на территории Беларуси и рассчитывать на то, что это будет бесплатно?
Елена Иванова, главный врач УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района Минска»:
У нас это бесплатно для населения, доступно абсолютно каждому.
Екатерина Забенько:
Только придите к врачам и сделайте это вовремя!
Елена Иванова:
Совершенно верно. Уровень доступности и первичной медицинской помощи в нашей стране высокий, если сравнивать со странами Европы, например. Поэтому очень важно для врачей, чтобы пациент к нам обратился как можно раньше, чтобы мы смогли применить все наши знания и навыки и помочь этому пациенту.
Ольга Барбук, заведующий отделением реабилитации для пациентов с кардиологической патологией УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко:
Я бы хотела внести маленькую ремарку, учитывая, что мы поднимаем финансовый аспект. Было в 2015 году проведено Европейским обществом по борьбе с инсультом исследование о том, сколько средств было затрачено на лечение пациентов с инсультами в Европе. Так вот, за 2015 год 45 миллиардов евро потрачено. Это послужило тому, что у них создана пошаговая программа с 2018 по 2030 год по борьбе с инсультом. У нас тоже принимаются большие шаги, чтобы все это было логистически правильно, чтобы лечение, терапевтическое окно, минимизировалось время доставки в клинику, реабилитация – все у нас проводится комплексно. Есть совершенно новые приспособления для восстановления двигательной функции рук, ног. Специалисты подготовлены, работать есть с чем, конечно же, надо и вовлекать наших пациентов, чтобы они нам помогали, чтобы как можно раньше обращались к нам на прием.
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