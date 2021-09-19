Нельзя есть лук и чеснок большими порциями. Врач об ошибках осеннего рациона и о том, как укрепить иммунитет
Готовимся к холодам – меняем рацион. Медики уверяют, что для поддержания здоровья в осеннее время будет очень правильно пересмотреть меню, рассказали в программе «Плюс-минус». Важно укрепить иммунитет и не поправиться.
Как это сделать, подскажет наш эксперт.
Татьяна Костян, врач-терапевт:
В осеннем питании важно, чтобы оно было сбалансированным. Режима питания придерживаться, чтобы было богато разнообразием пищевых продуктов, чтобы включало белки, жиры, углеводы, микроэлементы. Осень – это еще та пора, когда есть свежие овощи, фрукты, что необходимо использовать в рационе ежедневно, до пяти и более порций фруктов и овощей в любом виде. Овощи можно запекать, тушить, употреблять в сыром виде. Также можно добавлять в виде приправы лук, чеснок, что очень будет полезно, так как эти продукты обладают противовоспалительными, противовирусными, противобактериальными эффектами.
Также можно в рацион с целью антисептической, противовоспалительной включать мед, но для тех, у кого нет диабета, у кого нет аллергических реакций. Хорошо включать молочные продукты, крупнозерновые продукты, которые богаты клетчаткой, так как они дают хорошее, долговременное насыщение.
Вот почему у Винни-Пуха все было хорошо. Чудодейственные свойства меда (здесь подробнее).
Многие люди с целью укрепления иммунитета начинают в больших дозах, порциях употреблять чеснок, лук. Это не стоит делать, так как каждый продукт в избытке обладает противопоказаниями и негативным влиянием на организм.
Люди с гастритами, язвами могут только обострить себе заболевание, поэтому лучше придерживаться умеренной дозы, добавлять в виде приправ к еде, как добавку использовать, но не есть в большом количестве отдельно.