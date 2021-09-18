«Обычно это связано с рефлексом борьбы или бегства». Почему мы слышим гул в ушах?
Мы хорошо знакомы со звоном, который возникает в ушах после громкой музыки или обычной болтовни. Но что делать, когда раздражающий гул в вашей голове долго не проходит? Как сообщает The Sun, звон, шипение или жужжание в ухе известно как тиннитус, и считается, что около 10 % взрослых страдают этим заболеванием.
Несмотря на то, что это обычное состояние, есть еще одно менее понятное, которое может испытывать меньшая доля людей, называемое гулом. Эта звуковая аномалия возникает, когда люди слышат низкочастотный звук. Считается, что около 4 % населения земного шара испытывают это.
Гордон Харрисон, главный аудиолог Specsavers, подробнее рассказывает об этом явлении и о том, как от него избавиться.
Что вызывает звуковую аномалию?
«Это всегда интересный вопрос, но его никогда нельзя свести к одному ответу. Конечно, может быть фоновый электрический гул от некоторых устройств, таких как холодильники и старые телевизоры, но обычно они будут слышны только тогда, когда вы находитесь в непосредственной близости к устройству. Большинство людей привыкают к ним, поскольку они, как правило, не опасны», – отвечает Харрисон.
Эксперт объяснил, что если людей помещают в безэховую камеру (комнату, предназначенную для полного поглощения звуков или электромагнитных волн), многие их них сообщают, что слышат гул в ушах, который отличается от более традиционного звука.
«Уши могут генерировать собственные звуки, известные как отоакустическое излучение, которые можно измерить, хотя многие не ожидали, что услышат эти звуки в обычной жизни», – добавляет аудиолог.
Еще один ответ на вопрос заключается в том, что некоторые люди действительно настраиваются на определенные звуки.
Обычно это связано с рефлексом борьбы или бегства. Когда звук услышан, требуется объяснение. Если этого не произойдет, в некоторых случаях человек станет более тревожным или обеспокоенным.
Как справиться с гулом в ушах?
Это может показаться очевидным, но если у вас возникли какие-либо проблемы с ушами, следует проверить слух.
«Люди, которые слышат гул, могут обнаружить, что звуковая терапия, использование фонового шума, поможет уменьшить воспринимаемый эффект. Методы релаксации и когнитивно-поведенческая терапия также могут быть полезны», – добавляет Харрисон.
Ранее мы рассказывали, что шум в ушах может быть серьезным заболеванием. Как избавиться от этой проблемы – читайте здесь.