«Обычно это связано с рефлексом борьбы или бегства». Почему мы слышим гул в ушах?

Мы хорошо знакомы со звоном, который возникает в ушах после громкой музыки или обычной болтовни. Но что делать, когда раздражающий гул в вашей голове долго не проходит? Как сообщает The Sun, звон, шипение или жужжание в ухе известно как тиннитус, и считается, что около 10 % взрослых страдают этим заболеванием.

Несмотря на то, что это обычное состояние, есть еще одно менее понятное, которое может испытывать меньшая доля людей, называемое гулом. Эта звуковая аномалия возникает, когда люди слышат низкочастотный звук. Считается, что около 4 % населения земного шара испытывают это.

Гордон Харрисон, главный аудиолог Specsavers, подробнее рассказывает об этом явлении и о том, как от него избавиться.

Что вызывает звуковую аномалию?

«Это всегда интересный вопрос, но его никогда нельзя свести к одному ответу. Конечно, может быть фоновый электрический гул от некоторых устройств, таких как холодильники и старые телевизоры, но обычно они будут слышны только тогда, когда вы находитесь в непосредственной близости к устройству. Большинство людей привыкают к ним, поскольку они, как правило, не опасны», – отвечает Харрисон.

Эксперт объяснил, что если людей помещают в безэховую камеру (комнату, предназначенную для полного поглощения звуков или электромагнитных волн), многие их них сообщают, что слышат гул в ушах, который отличается от более традиционного звука.