Вот почему у Винни-Пуха всё было хорошо. Чудодейственные свойства мёда

Как бы было здорово найти чудодейственное средство, которое будет нас избавлять от многих недугов. Однако его уже давно нашли и начали активно применять в жизни. Речь идёт о таком полезном продукте, как мёд. Мы решили рассказать обо всех чудодейственных свойствах этого лакомства. Нормализует артериальное давление Это лакомство содержит большое количество глюкозы, что способствует выработке серотонина, гормона счастья. Это уменьшает раздражение, расслабляет нервную систему и расширяет кровеносные сосуды, приводя в норму артериальное давление.

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Лечение при простудных заболеваниях Мёд отлично справляется с этой задачей из-за своих свойств, влияющих на наш иммунитет: – Борется с воспалительными процессами. Излюбленное угощение Винни-Пуха обогащает нас большим количеством витаминов и микроэлементов, которые помогают полностью устранить локальные и общие воспаления. – Обладает антибактериальным свойством. Мёд отлично борется с бактериями из-за фитонцидов, входящих в состав продукта. Именно благодаря этому свойству его часто использовали во время Второй мировой войны, где вместо мази на рану наносили слой мёда. – Улучшает процесс теплообмена в нашем организме, помогая снизить температуру во время болезни. – Облегчает кашель. При простудных заболеваниях мёд увлажняет слизистые и образовывает защитную плёнку на воспалённом горле, что уменьшает болевые ощущения и предотвращает кашель.

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Улучшает качество кожи Мёд может выступать в качестве средства пилинга, что сделает вашу кожу более гладкой и мягкой. Он увлажняет, питает её, а также очищает от вредных веществ и частиц омертвевшей кожи. Снижает уровень холестерина в крови За счёт имеющихся в составе ионов калия, натрия, аскорбиновой кислоты мёд стимулирует кровообращение и препятствует появлению холестериновых бляшек внутри сосудов. Улучшает память Это лакомство способствует выработке белкового соединения холина, который уменьшает чувство беспокойства и увеличивает стрессоустойчивость. Благодаря этому человеку проще фокусироваться на определённой информации и легче запоминать её.

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