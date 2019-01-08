«Не самостоятельно, начитавшись Google. Как правило, это в стационаре». Диетолог о лечебном голодании

Праздники закончились, а тяжесть осталась? Что делать, если новогодний рацион до сих пор даёт о себе знать? В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и ЗОЖ – Марта Марудова.

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Какое голодание может принести вред?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса:

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили специалисты, которые доказали пользу именно голодания. Естественно, каждый человек, в норме, голодает каждый день. Это период сна. Это голодание обязательное, чтобы организм сам успел восстановиться, разгрузиться и дальше идти по жизни здоровым и красивым. Это норма, и это обязательно. Если мы говорим о лечебном голодании, уже сам ответ заложен в вопросе – мы должны что-то лечить, какое-то заболевание. А лечим мы его не самостоятельно, начитавшись Google, а обратившись к специалисту, если есть конкретный диагноз. Как правило, это в стационаре. Например, сердечно-сосудистые заболевания, ЖКТ, ремиссия онкологических заболеваний – это всё серьёзные диагнозы.