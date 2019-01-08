«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Праздники закончились, а тяжесть осталась? Что делать, если новогодний рацион до сих пор даёт о себе знать? В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и ЗОЖ – Марта Марудова .

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Как можно предотвратить такую нагрузку на организм?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса:

Такая у нас история всегда: села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту. А потом и майские праздники, посевная, всё остальное… Потом дети в школу, и вновь – подготовка к Новому году. Так и жизнь проходит с мечтой о стройности, о красоте. Поэтому нужно понимать, что последствия праздника потом приходится расхлёбывать очень длительный период. Когда гастроэнтерологические отделения, отделения экстренной хирургии переполнены больными, которые экстренно госпитализируются в период новогодних праздников. Поэтому жирная пища в сочетании с алкоголем – это бомба замедленного действия.

Мужу – сало, колбасу, детям – сладости… Как приучить всю семью к ЗОЖ и здоровому питанию?

Марта Марудова:

У меня один ответ: не готовить вредное. Потому что муж и дети знают, что им всё равно подастся то, что они хотят, никто не хочет смотреть на паровые котлеты и отварную брокколи. Но когда мама начинает готовить на 3-4 кастрюли, то это уже не здоровое питание. Поэтому – потерпеть какое-то время, говорить, что: «Я забочусь о вашем здоровье, я хочу видеть вас стройными, красивыми, прекрасными». И потом, как показывает практика, все говорят только спасибо.

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