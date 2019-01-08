«Минимизировать весь пищевой мусор». Как вернуться в форму после праздников

Праздники закончились, а тяжесть осталась? Что делать, если новогодний рацион до сих пор даёт о себе знать? В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и ЗОЖ – Марта Марудова .

Как вернуться в прежнюю форму после праздников?

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса:

Вопрос: зачем было из неё уходить? Конечно, раз уж так случилось, то начать нужно с очищения организма от токсинов, которые мы получили в период новогодних праздников. В первую очередь – минимизировать весь пищевой мусор, который в нас поступает. Я надеюсь, наконец-то, доедены прошлогодние салаты. Торты съедены. Шампанское выпито. Поэтому сейчас наш рацион должен состоять из свежих овощей, свежих фруктов в минимальном количестве и в просто огромном количестве чистой воды.