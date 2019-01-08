«Здесь можно рекомендовать кисломолочку». Рецепт полезного завтрака для восстановления после праздников

Праздники закончились, а тяжесть осталась? Что делать, если новогодний рацион до сих пор даёт о себе знать? В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и ЗОЖ – Марта Марудова.

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Порекомендуйте рецепт вкусного и полезного завтрака на время после праздников.

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса:

Я бы рекомендовала завтракать не овсянкой, как все любят, добавляя туда фруктики и всё остальное. Это, конечно, прекрасно. Но здесь можно рекомендовать кисломолочку: творог, покрошить туда овощей, свежей зелени, которая сейчас в магазинах продаётся. И вот таким замечательным белковым, клетчаточным завтраком насытившись, идти на работу. Желательно идти, пробежаться-пройтись. И двигательная активность – это №1 в очищении организма, в избавлении от токсинов и настрой его на снижение веса.