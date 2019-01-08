Прямой эфир

«Здесь можно рекомендовать кисломолочку». Рецепт полезного завтрака для восстановления после праздников

08 января 2019 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздники закончились, а тяжесть осталась? Что делать, если новогодний рацион до сих пор даёт о себе знать? В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и ЗОЖ – Марта Марудова.

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Порекомендуйте рецепт вкусного и полезного завтрака на время после праздников.

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса:
Я бы рекомендовала завтракать не овсянкой, как все любят, добавляя туда фруктики и всё остальное. Это, конечно, прекрасно. Но здесь можно рекомендовать кисломолочку: творог, покрошить туда овощей, свежей зелени, которая сейчас в магазинах продаётся. И вот таким замечательным белковым, клетчаточным завтраком насытившись, идти на работу. Желательно идти, пробежаться-пройтись. И двигательная активность – это №1 в очищении организма, в избавлении от токсинов и настрой его на снижение веса.

«Здесь можно рекомендовать кисломолочку». Рецепт полезного завтрака для восстановления после праздников-1

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровое питание

Другие новости рубрики

Все новости
«Минимизировать весь пищевой мусор». Как вернуться в форму после праздников
08 января 2019 09:32

«Минимизировать весь пищевой мусор». Как вернуться в форму после праздников

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников
08 января 2019 07:41

«Села за новогодний стол, а очнулась в апреле с пасхальным куличом во рту». Диетолог о восстановлении после праздников

Лечение рака дендритными клетками начнут в Беларуси в 2019 году
06 января 2019 16:58

Лечение рака дендритными клетками начнут в Беларуси в 2019 году