Гродно: пьяный муж пытался задушить жену и сбросить её с балкона

Новости Беларуси. Домой с работы мужчина пришел пьяным. Это возмутило супругу: она попыталась высказать недовольство сложившейся ситуацией, однако муж слушать не стал – в ход пошли кулаки.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Во время конфликта женщина выбежала на балкон и кричать о помощи. Крики еще больше разозлили пьяного мужа, и он стал применять физическую силу. Мужчина пытался задушить женщину и выбросить ее с балкона, но, благо, сделать этого у него не получилось. Конфликт закончился незначительными повреждениями для супруги.

В 2009 году мужчина уже был судим за хулиганство. Теперь по статье 186 УК Республики Беларусь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? Говорит ли что-то об этом Закон? Продолжение здесь.