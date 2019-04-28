Названа опасность стресса на работе и недосыпания
Новости Германии. Учёные из Немецкого исследовательского центра здоровья окружающей среды и медицинского факультета Мюнхенского технического университета пришли к выводу, что стресс на работе и неполноценный сон повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology, исследователи изучили данные (за 17,8 лет) 1959 работающих гипертоников в возрасте от 25 до 60 лет. У всех этих людей не было диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.
Анализ показал, что в сочетании с недосыпом и стрессом артериальная гипертензия повышает вероятность развития болезней сердца. Нервное перенапряжение увеличивает риск в 1,6 раза, плохой сон – в 1,8 раза. Если совместить оба фактора, опасность умереть от ишемической болезни сердца возрастает на 222%.
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Учёные пояснили, что под «стрессом на работе» подразумевают такие ситуации, когда от работника требуют решать задачи, на которые у него не хватает полномочий. Есть множество исследований, которые подтверждают, что невозможность контролировать происходящее негативно сказывается на здоровье. С другой стороны, если у работника достаточно полномочий для решения сложных задач, то это, наоборот, повышает его уверенность в себе и улучшает общее самочувствие. Под «неполноценным сном» авторы работы подразумевали сложности с засыпанием и/или ночные пробуждения.
Исследователи также упомянули, что если это разовые ситуации, то не нужно их бояться. Энергетический потенциал организма достаточно высок, чтобы выдержать такие нагрузки. Настоящую опасность возникнет, если стресс на работе и проблемы со сном длятся несколько лет.
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Напоследок приводятся несколько рекомендаций для борьбы со стрессом и улучшения сна.
Чтобы меньше нервничать, для начала нужно научиться делать 5-10 минутные паузы отдыха. На пользу пойдут ЗОЖ, отслеживание борьбы со стрессом и приятные социальные отношения.
Чтобы лучше спать, нужно научиться оставлять работу на работе. Пойдёт на пользу график сна: засыпать и просыпаться примерно в одинаковое время. Если с засыпанием проблемы, можно заставить себя недосыпать, чтобы чувствовать усталость и быстрее «погружаться в объятия Морфея». Когда засыпать станет легче – увеличить продолжительность сна.