Названа опасность стресса на работе и недосыпания

Новости Германии. Учёные из Немецкого исследовательского центра здоровья окружающей среды и медицинского факультета Мюнхенского технического университета пришли к выводу, что стресс на работе и неполноценный сон повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology, исследователи изучили данные (за 17,8 лет) 1959 работающих гипертоников в возрасте от 25 до 60 лет. У всех этих людей не было диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ показал, что в сочетании с недосыпом и стрессом артериальная гипертензия повышает вероятность развития болезней сердца. Нервное перенапряжение увеличивает риск в 1,6 раза, плохой сон – в 1,8 раза. Если совместить оба фактора, опасность умереть от ишемической болезни сердца возрастает на 222%.

Хочешь быть счастливым – будь. Пять простых упражнений для счастливой жизни