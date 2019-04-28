Прямой эфир

Названа опасность стресса на работе и недосыпания

28 апреля 2019 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Учёные из Немецкого исследовательского центра здоровья окружающей среды и медицинского факультета Мюнхенского технического университета пришли к выводу, что стресс на работе и неполноценный сон повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology, исследователи изучили данные (за 17,8 лет) 1959 работающих гипертоников в возрасте от 25 до 60 лет. У всех этих людей не было диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.  

Анализ показал, что в сочетании с недосыпом и стрессом артериальная гипертензия повышает вероятность развития болезней сердца. Нервное перенапряжение увеличивает риск в 1,6 раза, плохой сон – в 1,8 раза. Если совместить оба фактора, опасность умереть от ишемической болезни сердца возрастает на 222%.  

Хочешь быть счастливым – будь. Пять простых упражнений для счастливой жизни  

Названа опасность стресса на работе и недосыпания-1

Учёные пояснили, что под «стрессом на работе» подразумевают такие ситуации, когда от работника требуют решать задачи, на которые у него не хватает полномочий. Есть множество исследований, которые подтверждают, что невозможность контролировать происходящее негативно сказывается на здоровье. С другой стороны, если у работника достаточно полномочий для решения сложных задач, то это, наоборот, повышает его уверенность в себе и улучшает общее самочувствие. Под «неполноценным сном» авторы работы подразумевали сложности с засыпанием и/или ночные пробуждения.  

Исследователи также упомянули, что если это разовые ситуации, то не нужно их бояться. Энергетический потенциал организма достаточно высок, чтобы выдержать такие нагрузки. Настоящую опасность возникнет, если стресс на работе и проблемы со сном длятся несколько лет.  

Пижама неправильная. Как появляется бессонница, и как с ней бороться?  

Названа опасность стресса на работе и недосыпания-4

Напоследок приводятся несколько рекомендаций для борьбы со стрессом и улучшения сна.  

Чтобы меньше нервничать, для начала нужно научиться делать 5-10 минутные паузы отдыха. На пользу пойдут ЗОЖ, отслеживание борьбы со стрессом и приятные социальные отношения.  

Чтобы лучше спать, нужно научиться оставлять работу на работе. Пойдёт на пользу график сна: засыпать и просыпаться примерно в одинаковое время. Если с засыпанием проблемы, можно заставить себя недосыпать, чтобы чувствовать усталость и быстрее «погружаться в объятия Морфея». Когда засыпать станет легче – увеличить продолжительность сна.  

# Ученые # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Майонезы мы изготавливаем на яичном желтке. Рецептура практически не изменилась по сравнению с Советским Союзом»
26 апреля 2019 10:06

«Майонезы мы изготавливаем на яичном желтке. Рецептура практически не изменилась по сравнению с Советским Союзом»

Какой хлеб наиболее полезный?
26 апреля 2019 09:00

Какой хлеб наиболее полезный?

Белорусские ученые создают базу ДНК долгожителей: зачем она нужна?
25 апреля 2019 11:40

Белорусские ученые создают базу ДНК долгожителей: зачем она нужна?