Какой хлеб наиболее полезный?

С хлебом и солью встречали молодых, его брали с собой в сваты и везли вместе с приданым невесты. На протяжении многих веков основным продуктом питания у белорусов был ржаной хлеб. Этот бесценный продукт служил залогом счастья и благополучия. Удивительно, но и по сей день хлеб – любимый и главный продукт в каждой белорусской семье.

Известный факт, что белорусский ржаной хлеб – полюбившийся продукт для иностранцев. Цельнозерновой, с отрубями и множеством других ингредиентов, которые входят в состав обычного хлеба, даёт возможность выбрать буханку по своему вкусу. Наталья Кисель, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта предприятия по производству хлеба:

Мы работаем под каждого потребителя. У нас появились такие новинки, как хлеб без муки, где нет ни грамма муки, а есть только пророщенное зерно.

Богатое разнообразие сортов и видов хлеба в магазинах, конечно, позволяет выбрать, что душе угодно. Но всё же более ценной будет та буханка, что приготовлена своими руками. Именно так и считает молодой биолог – Ольга Дзюбан. Больше 10 лет девушка не покупает хлеб в магазине, а печёт свой: душистый, тёплый и очень вкусный.

Ольга Дзюбан, хлебопёк:

Когда мне было еще 18 лет, я узнала, что можно печь свой хлеб на закваске, она мне досталась от одной семьи, от девушки, которая живёт в России. Потом я уже узнала, что чем больше лет закваске, тем более она вкусная, тем мощнее устанавливается симбиоз между микроорганизмами. И вот, когда мне досталась закваска, которой 120 лет, я почувствовала разницу. И с тех пор я пеку хлеб.

Имея уже довольно большой опыт в этом нелёгком, но очень полезном деле, Ольга с удовольствием делится своими рецептами и даже проводит мастер-классы. Она говорит, что главный секрет удачного хлеба – в закваске. Ольга Дзюбан:

Такую закваску можно всем желающим распространять на любые расстояния. И вот я делюсь всем, кто хочет на другие континенты, в другие страны, уже больше 100 семей получили такую закваску и я от них вижу обратную связь, присылают фотографии, пекут хлеб.

Конечно, ничто не сравнится с запахом и вкусом свежеиспечённого хлеба! И, если этот ценный продукт есть правильно и в нужных пропорциях, то вреда для фигуры не будет. Надежда Рябова, диетолог:

Пшеничный хлеб и подсушенный хлеб – он считается более диетический, нежели свежий хлеб, ржаной хлеб. Вопрос в количестве. А количество зависит от суточной энергетической ценности рациона. Сколько он, чего в день и каких продуктов употребляет.