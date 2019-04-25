Белорусские ученые создают базу ДНК долгожителей: зачем она нужна?
Над формулой многолетней жизни колдуют белорусские ученые. Сейчас специалисты создают базу ДНК долгожителей. К слову, это уникальная разработка для нашей страны. Такого в Беларуси еще не было!
Специалисты изучают генотипы людей, которые перешагнули 90: их особенности питания, активность.
В будущем такое исследование поможет рекомендовать конкретному пациенту, какой должна быть его персональная физическая нагрузка, какие продукты включать в рацион регулярно, а какие свести к минимуму или отказаться полностью.
Елена Михаленко, ведущий сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Впервые мы собирали не только данные о болезнях наших людей старше 60 лет. В эту же базу включаются данные химического, гормонального исследования – это и гормоны щитовидной железы, это и эстрогены, это и гормоны роста.
На сегодняшний день базу ДНК пополнили 500 образцов крови, 170 из них принадлежат тем, кому слегка за 90, а остальные – 330 белорусам старше 60 лет. Все участники исследования – добровольцы. Женщин среди них больше, чем мужчин.
У всех хронические заболевания. Эти пожилые люди не придерживались строгих принципов питания, не занимались регулярно физкультурой.
Елена Михаленко:
Эта база начала создаваться с середины 2018 года, в течение еще двух лет будет пополняться. Это пациенты госпиталя ветеранов войны, они знают, что участвуют в исследовании и они подписывают соответствующие бумаги.
Елена Кузьминова, научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Мы получаем венозную кровь долгожителей, далее выделяем из нее ДНК и анализируем по многим генам.
Ученые проводят исследования состава крови – на предмет уровня глюкозы и холестерина белорусских долгожителей. Кроме того, изучают гормональный статус участников полезного эксперимента.
Елена Сидорова, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Мы начинаем процесс выделения ДНК, полученной от долгожителей. Процесс этот растягивается на три дня, для того, чтобы получить ДНК хорошего качества и в дальнейшем передать на хранение в банк ДНК.
Елена Михаленко:
Эта база будет пополняться, и будут появляться возможности новых исследований. Есть возможность уже делать скрининги не отдельных генов, а всего генома человека.
Чтобы найти верный секрет долголетия может понадобиться немало времени, но уже сейчас ученые на пути к заветной тайне и в этом может помочь база ДНК. Генетики пытаются не просто продлить существование, но и увеличить период активного долголетия, чтобы человек даже несмотря на свой не юный возраст мог получать удовольствие от жизни.