Белорусские ученые создают базу ДНК долгожителей: зачем она нужна?

Над формулой многолетней жизни колдуют белорусские ученые. Сейчас специалисты создают базу ДНК долгожителей. К слову, это уникальная разработка для нашей страны. Такого в Беларуси еще не было! Специалисты изучают генотипы людей, которые перешагнули 90: их особенности питания, активность. В будущем такое исследование поможет рекомендовать конкретному пациенту, какой должна быть его персональная физическая нагрузка, какие продукты включать в рацион регулярно, а какие свести к минимуму или отказаться полностью.

Елена Михаленко, ведущий сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Впервые мы собирали не только данные о болезнях наших людей старше 60 лет. В эту же базу включаются данные химического, гормонального исследования – это и гормоны щитовидной железы, это и эстрогены, это и гормоны роста. На сегодняшний день базу ДНК пополнили 500 образцов крови, 170 из них принадлежат тем, кому слегка за 90, а остальные – 330 белорусам старше 60 лет. Все участники исследования – добровольцы. Женщин среди них больше, чем мужчин. У всех хронические заболевания. Эти пожилые люди не придерживались строгих принципов питания, не занимались регулярно физкультурой.

Елена Михаленко:

Эта база начала создаваться с середины 2018 года, в течение еще двух лет будет пополняться. Это пациенты госпиталя ветеранов войны, они знают, что участвуют в исследовании и они подписывают соответствующие бумаги. Елена Кузьминова, научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Мы получаем венозную кровь долгожителей, далее выделяем из нее ДНК и анализируем по многим генам. Ученые проводят исследования состава крови – на предмет уровня глюкозы и холестерина белорусских долгожителей. Кроме того, изучают гормональный статус участников полезного эксперимента.

Елена Сидорова, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Мы начинаем процесс выделения ДНК, полученной от долгожителей. Процесс этот растягивается на три дня, для того, чтобы получить ДНК хорошего качества и в дальнейшем передать на хранение в банк ДНК.

Елена Михаленко:

Эта база будет пополняться, и будут появляться возможности новых исследований. Есть возможность уже делать скрининги не отдельных генов, а всего генома человека.