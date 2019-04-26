«Майонезы мы изготавливаем на яичном желтке. Рецептура практически не изменилась по сравнению с Советским Союзом»

Какой обеденный стол без майонеза и кетчупа, жгучего вкуса горчицы или ядрёного хрена под заливное, жареной курочки на растительном масле, кулича, в выпечке которого использован спред или маргарин?! «Золотая капля» – стала золотой ещё в 50-ых. «Минский маргариновый завод» уже тогда был лучшим! А между тем профильных заводов было 36. Спустя 6 десятилетий в Минске по-прежнему выпускают маргарин. Но, кроме него, и ещё около сотни наименований продукции: спреды, майонезы, растительные масла, соусы, кетчупы, хрен, горчицу.

«Провансаль Люкс» – такой майонез – золотое «детище», визитная карточка завода. Практически все конкуренты работают на готовой смеси, так называемых, компаундах. Здесь каждый вид продукта производится по индивидуальной рецептуре исключительно из свежих ингредиентов.

Александр Шатило, директор ОАО «Минский маргариновый завод»:

Майонезы мы изготавливаем на яичном желтке. Рецептура практически не изменилась по сравнению с рецептурой Советского Союза. Единственное, что мы меньше добавляем горчицы и уксуса.

При производстве всех кетчупов не используются красители, ароматизаторы и усилители вкуса – только натуральные ингредиенты. С такими-то аргументами «Золотая капля» не сдаст своих позиций даже в условиях мощной конкуренции. Александр Шатило:

Кетчуп у нас – непрофильная продукция. Две последние закрытые дегустации показали, что наш кетчуп самый вкусный.

Подсолнечное масло «Золотая капля» узнаваемо по естественному янтарному оттенку, приятному вкусу и аромату. Впрочем, в ассортименте продукции завода не только подсолнечное масло, но и уникальное по составу полезных веществ подсолнечно-кукурузное, подсолнечно-оливковое, рапсово-подсолнечное и рапсовое. К слову, не рекомендуем относиться к рапсовому маслу предвзято. Татьяна Куприянец, начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля ОАО «Минский маргариновый завод»:

По жирно-кислотному составу наиболее полезным является именно рапсовое масло, поскольку оно содержит полунасыщенные жирные кислоты, которые благоприятно сказываются, в целом, на организме.

В рейтинге по пользе для здоровья на первом месте в странах Евросоюза стоят оливковое и льняное, за ними – рапсовое, и только потом традиционное для нас подсолнечное масло. Каждое из них по-своему уникально и полезно, идеально подходит для приготовления и заправки разнообразных блюд. Не так давно на предприятии была выпущена «золотая» линейка майонезных соусов. К уже полюбившимся соусам «Грибной», «Белорусский с хреном», «Горчичный», добавились «Сырный» и «Сливочно-чесночный».