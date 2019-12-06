Лечение рака меняется. Суконко: «Будет переведена эта болезнь в состояние хронической. Она будет как сахарный диабет»

Он, как ген существует, и он начинает активизироваться, когда происходят мутации, изменения, тогда возникает в каком-то органе раковая опухоль. К сожалению, это так.

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»: Пока, сегодня. Сегодня можно так сказать. Но это генетически обусловленная болезнь. То есть мы передаём по наследству это, так устроено природой. А, может, и не природой. Кто его знает…

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Олег Григорьевич, Вы одном из интервью сказали, что, даже если будет изобретена таблетка от старости, то всё равно, рано или поздно, у человека разовьётся рак. И избежать этого невозможно.

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Олег Суконко:

Я хочу сказать, сейчас многое уже понятно нам стало. Были какие-то ложные направления, тупиковые, сейчас какая-то логика появилась в борьбе против рака или в понимании рака. В том смысле, что в настоящее время меняется несколько подход.

Сейчас на первый план выходит иммунотерапия. То есть наш естественный иммунитет восстановить, для того чтобы – он стоит на защите, когда развивается опухоль. Так вот в настоящее время переход: не химиотерапия традиционная, вы слышали, что такое химиотерапия, а именно восстановление иммунитета.

Считают ведущие специалисты мирового уровня, что в течение ближайших 5-10 лет будет переведена эта болезнь в состояние хронической. Даже при 4-ой стадии, при последней стадии рака. Она будет как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет. И это уже не просто фантастика, это реальность.

Также в интервью Олег Суконко рассказал:

– какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии

– как так вышло, что его жена скончалась от онкологии, и о своём пациенте Ростиславе Янковском, который более 25 лет боролся с раком

– во сколько, на самом деле, обходится государству бесплатная медицина (только сутки пребывания в отделении оценивают в 100 евро)

– о своих детях, родителях и чем ему помогают поездки на охоту

Смотрите 8 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.