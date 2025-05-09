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Сожжены 13 тыс. деревень, убиты более 3 млн человек – история геноцида белорусского народа в цифрах

09 мая 2025 06:57
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В отличие от непомнящей Европы, которая сносит памятники и возрождает нацизм, Беларусь сохраняет память о героическом прошлом своего народа и отстаивает историческую правду. Мы помним каждого! С 2021 года продолжается масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не сухие цифры – это громкая правда, которую Беларусь обязана донести до всего мира.

Сожжены 13 тыс. деревень, убиты более 3 млн человек – история геноцида белорусского народа в цифрах-2

На нашей земле были сожжены почти 13 тысяч деревень и местечек, действовали около шестисот лагерей смерти, безжалостно убито более трех миллионов человек. Только за время расследования установлены 3 148 ранее неизвестных пострадавших населенных пунктов – 102 из них повторили судьбу Хатыни. В Тростенце, крупнейшем лагере смерти, погибло не менее полумиллиона человек. В Минском гетто замучено 90 тысяч евреев. В Колдычевском лагере убиты 22 тысячи человек. И точка в этой страшной статистике еще не поставлена. В этих цифрах – история геноцида не только нашего народа, но и всех, кто сражался за мирное небо над некогда общей Родиной – советским союзом.

# Великая Отечественная война

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