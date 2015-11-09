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«Я здорова»: Памела Андерсон вылечилась от гепатита C после 10 лет борьбы

09 ноября 2015 13:19
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Новости США. На днях на своей странице в социальной сети 48-летняя голливудская звезда рассказала, что излечилась от гепатита С.

Памела Андерсон (запись в Instagram):
Я вылечилась! Я только что об этом узнала! Я молюсь, чтобы каждый, кто живет с гепатитом С, имел возможность пройти курс лечения. Оно станет более доступным в ближайшее время. Хотя я знаю, что получить его по‑прежнему будет сложно…

Андерсон боролась с гепатитом C больше десяти лет.

Актриса заразилась вирусом от бывшего мужа Томми Ли. С ним Андерсон состояла в браке с 1995-го по 1998-й год. Предположительно пара пользовалась одной иглой для нанесения татуировок.

Можно ли заразиться вирусным гепатитом в быту – при пользовании общей посудой, едой, напитками? Ответы здесь

# Здоровье # Звезды

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