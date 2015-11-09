Почему так важно следить за сроком годности лекарственных препаратов?

Как часто мы проводим ревизию домашней аптечки и насколько внимательно изучаем срок годности на лекарственных упаковках?

Фармакологи настоятельно рекомендуют изучать инструкцию. Многие из нас попросту не обращают внимание на срок хранения медицинских препаратов, а они бывают довольно «жёсткие».

Некоторые «пилюли» не переносят яркий цвет и требуют сухого помещения. Другие - наоборот, хранятся только в холодильнике и при температуре не выше +15.

При неправильном хранении медикаментов, лечебные свойства ослабляются, а порой, они и вовсе становятся бесполезны.