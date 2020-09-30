Почему нужно носить шапку в холодное время года? Комментирует врач

Самый недооценённый аксессуар осени – шапка. Часто мы боимся, что она либо не подойдёт к лицу, либо если и подойдёт, то, наверняка, испортит причёску. Разбираемся, почему так важно носить головной убор и какие из них в тренде этой осенью.

Главный страх – выглядеть нелепо – можно легко преодолеть, выбрав подходящую модель. Греют голову не только бесформенные шляпы, в борьбе за здоровье хороши и платки, и палантины, и капюшоны со шляпами.

Василий Кулик:

Мы как медики и некоторые учёные рекомендуем шапки надевать уже при морозе -5, -7 градусов, однако чтобы при этом была погода безветренная и сухая, т. е. низкая влажность воздуха. Тем не менее каждому человеку температурный режим свой, некоторые люди в плюсовую погоду могут ощущать уже какой-то дискомфорт и нуждаются в том, чтобы надеть шапку на голову, а некоторые даже в большие морозы могут ходить без шапки, потому что их иммунная система и весь организм уже привык к этой температуре, закалённые люди.