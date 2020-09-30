Почему нужно носить шапку в холодное время года? Комментирует врач

Самый недооценённый аксессуар осени – шапка. Часто мы боимся, что она либо не подойдёт к лицу, либо если и подойдёт, то, наверняка, испортит причёску. Разбираемся, почему так важно носить головной убор и какие из них в тренде этой осенью.
Самый недооценённый аксессуар осени – шапка. Часто мы боимся, что она либо не подойдёт к лицу, либо если и подойдёт, то, наверняка, испортит причёску. Разбираемся, почему так важно носить головной убор и какие из них в тренде этой осенью.
Василий Кулик, врач-педиатр:
Переохлаждение, в частности охлаждение головы, приводит к сбою работы системы, в результате чего у детей могут возникать различные простудные заболевания и вообще заболевания.
Главный страх – выглядеть нелепо – можно легко преодолеть, выбрав подходящую модель. Греют голову не только бесформенные шляпы, в борьбе за здоровье хороши и платки, и палантины, и капюшоны со шляпами.
Василий Кулик:
Мы как медики и некоторые учёные рекомендуем шапки надевать уже при морозе -5, -7 градусов, однако чтобы при этом была погода безветренная и сухая, т. е. низкая влажность воздуха. Тем не менее каждому человеку температурный режим свой, некоторые люди в плюсовую погоду могут ощущать уже какой-то дискомфорт и нуждаются в том, чтобы надеть шапку на голову, а некоторые даже в большие морозы могут ходить без шапки, потому что их иммунная система и весь организм уже привык к этой температуре, закалённые люди.
На сезон осень-зима 2021 заданы тренды. Среди головных уборов следует обратить внимание на модели в стиле 80-х и 90-х: шляпы, кепки, шарфы, береты, изделия из искусственного меха.
Василий Кулик:
Девушки, женщины очень переживают за свои причёски, они хотят быть всегда красивыми, поэтому шапки не очень часто надевают из-за того, чтобы не испортить причёску. С другой стороны переохлаждение волосяных луковиц ведёт к тому, что волосы становятся тусклыми, ломкими, они выпадают, а если ещё генетическая детерминированность есть у человека, то вплоть до облысения.
Переохлаждение чревато ринитом, синуситом, гайморитом, фронтитом, средним отитом, а также могут обостряться головные боли.
Василий Кулик:
Мёрзнут уши, нос и могут возникать различные воспалительные острые заболевания или обострение хронических заболеваний. Как только начали ощущать, что вот мёрзнет нос, уши, голова – надеваем шапки.
Шапка – это незаменимый осенний аксессуар, важно найти свою – стильную и практичную, которая и к лицу подойдёт, и согреет в ненастную погоду.