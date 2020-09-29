Отбеливание зубов. Как проходит процедура и кому она противопоказана

Улыбка – наша визитная карточка. А кто из нас не мечтает об идеально белых зубах? В XXI веке стоматологи покруче любой зубной феи. Они могут все: устанавливать брекеты, виниры, исправлять прикус или просто лечить кариес. Но сегодня мы поговорим об отбеливании. Василина Савельева, стоматолог:

Выделяют домашнее отбеливание, которое проводит сам пациент дома при помощи специальных кап и геля, и офисное отбеливание, которое проводится врачом в стоматологическом кабинете.

На сегодня существует несколько методов домашнего и кабинетного отбеливания. Но пациентов часто волнует вопрос: насколько это вредно для наших зубов? Василина Савельева:

Сейчас имеются тысячи научных исследований, которые доказали, что само отбеливание никаким образом не влияет на прочность, структуру, толщину эмали и на ее кариес-устойчивость. Вред во время этой процедуры может сделать только сам врач при несоблюдении техники отбеливания, возрастных ограничений или интервалов между отбеливаниями.

В процессе отбеливания на вашу эмаль оказывает воздействие 20-40 % раствор перекиси водорода, который разрушает белки и пигменты на поверхности эмали, поэтому, если говорить о боли во время процедуры, то это можно отнести к разряду мифов. Василина Савельева:

Нет, ни в коем случае никто никогда не говорит про боль. То, как вы себе представляете боль зубную, нет, в отбеливании этого нельзя встретить. Мы можем говорить иногда о какой-то чувствительности, ведь в течение всей процедуры зуб обезвожен, мы не даем водички, слюне попасть на зуб. Он может быть высушен, это может быть какой-то дискомфорт. В любом случае, если имеются какие-то чувствительности после или в момент процедуры врач знает, как их устранить.

После процедуры специалисты рекомендуют воздержаться от красящих продуктов питания: свеклы, темных ягод. Кофе и чай лучше пить через трубочку. Как долго продержится эффект – зависит только от вас и от вашего природного оттенка эмали. А также от образа жизни и гигиены полости рта. Василина Савельева:

Цвет, на самом деле, и должен возвращаться, потому что в норме в момент процесса отбеливания освобождается атомарный кислород, который разрывает эти связи пигмента, но пигмент никуда не девается. Он остается в твердых тканях зуба и, конечно, спустя время, он может вернуться. Тут все индивидуально. Кому-то достаточно год, кому-то 3, а кто-то и 6 лет после отбеливания ходит и радуется своей белоснежной улыбке. Для того, чтобы продлить эффект, профессионалы рекомендуют использование либо домашнего отбеливания, либо слабых домашних кап. Конечно, желательно их приобретать не в каком-то супермаркете, а в специализированной аптеке. Не редки случаи, когда пациенты путают две процедуры, либо просто не знают, что выбрать: профессиональную чистку или отбеливание зубов? Василина Савельева:

Чистка – это комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение развития заболеваний полости рта, зубов и десен. Процедура отбеливания – это больше косметологическая процедура, процедура для красоты и ухода за собой.

Чтобы получить лучший результат и сохранить белоснежность зубов надолго, необходимо также основательно подготовиться к процедуре отбеливания. Василина Савельева:

Перед отбеливанием необходимо прийти на консультацию, обязательно сделать профессиональную гигиену (чистку), подготовить эмаль, успокоить слизистую десны для того, чтобы в последующем процедура отбеливания не имела никаких сложностей, и уже после отбелиться.

Пускай отбеливание и считается процедурой «бьюти», противопоказания к ней все-таки имеются. Василина Савельева:

Противопоказанием для отбеливания является ношение брекетов в данный момент, а также месяц нужно выждать после того, как брекеты снимают, потому что эти участки, где стоял брекет, очень слабо минерализованы. Противопоказанием будет являться ранний детский возраст, множественный кариес, заболевания слизистой, серьезные заболевания десны, в том числе и общие тяжелые соматические заболевания, а также аллергия.