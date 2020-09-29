Как приготовить травяной чай и какие лекарственные растения особенно полезны? Советы врача

Какие травы полезны для здоровья, как их выбрать и хранить? Советы из первых уст.

Межсезонье – пик сезона простуд. Лучший природный иммуностимулятор – натуральный травяной чай, рассказали в программе «Плюс-минус» . Сама природа заложила в растения массу полезных веществ, давая людям возможность сохранять свое здоровье на долгие годы.

Мария Малышко, врач общей практики, травница: В Беларуси произрастает много лекарственных растений: Иван-чай, таволга, шиповник, такие травы, как девясил, ромашка, календула, хмель. Это витаминные растения, но они особенно хороши для категории 45+, потому что здесь содержатся фитоэстрогены, которые помогают организму привыкнуть к недостатку своих эстрогенов.

Как раз сейчас можно заготовить плоды шиповника. В шиповнике большое содержание витамина С. Ягоды шиповника мы не дробим. Одну столовую ложку кладем в термос, и 2,5 часа он настаивается.

Это растение таволга, или лабазник вязолистный. Обладает душистым ароматом и успокаивающим действием. Она хороша как иммуномодулятор и как корректор для функции желудочно-кишечного тракта.