Прямой эфир

Как приготовить травяной чай и какие лекарственные растения особенно полезны? Советы врача

29 сентября 2020 10:13
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Межсезонье – пик сезона простуд.  Лучший природный иммуностимулятор – натуральный травяной чай, рассказали в программе «Плюс-минус». Сама природа заложила в растения массу полезных веществ, давая людям возможность сохранять свое здоровье на долгие годы.  

Какие травы полезны для здоровья, как их выбрать и хранить? Советы из первых уст.  

Как приготовить травяной чай и какие лекарственные растения особенно полезны? Советы врача-1

Мария Малышко, врач общей практики, травница:  
В Беларуси произрастает много лекарственных растений: Иван-чай, таволга, шиповник, такие травы, как девясил, ромашка, календула, хмель. Это витаминные растения, но они особенно хороши для категории 45+, потому что здесь содержатся фитоэстрогены, которые помогают организму привыкнуть к недостатку своих эстрогенов.  

Как приготовить травяной чай и какие лекарственные растения особенно полезны? Советы врача-4

Как раз сейчас можно заготовить плоды шиповника. В шиповнике большое содержание витамина С. Ягоды шиповника мы не дробим. Одну столовую ложку кладем в термос, и 2,5 часа он настаивается.  

Это растение таволга, или лабазник вязолистный. Обладает душистым ароматом и успокаивающим действием. Она хороша как иммуномодулятор и как корректор для функции желудочно-кишечного тракта.  

Как приготовить травяной чай и какие лекарственные растения особенно полезны? Советы врача-7

У каждой чайной травы свое действие, но если мы возьмем базовые травы, такие как кипрень, таволга, они обладают иммуномодулирующим, успокаивающим, противовоспалительным действиями, являются антиоксидантами.  

# Здоровое питание # Здоровье # Мария Малышко # Фотофакт

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