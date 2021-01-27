«Начинают раньше сидеть, ходить». В чём ещё польза грудничкового плавания и кому противопоказано

Карапузам-медузам море по колено. И дело в тонкостях физиологии. Девять месяцев они находились в околоплодных водах, поэтому бассейн воспринимают, как дом родной. Но приобщать своих рыбок к водным процедурам раньше двух месяцев врачи не советуют. Нужно, чтобы хорошенько затянулся пупок. А дальше океан волшебства. Колики и повышенная возбудимость уйдут на дно. Всплывет здоровый сон и богатырский аппетит.

Оксана Довнар-Запольская, врач-педиатр, кандидат медицинских наук:

Прежде всего, это развитие центральной нервной системы. Детки находятся в горизонтальном положении, они не чувствуют своего тела, лучше развиваются мозг и его функции, особенно это полезно деткам, у которых есть высокий тонус верхних или нижних конечностей. Кроме того, это способствует развитию правильной осанки и профилактике плоскостопия. Это хорошее насыщение кислородом крови, развитие дыхательной системы и лучше кровоснабжение головного мозга.

Татьяна Евхимец, тренер по плаванию:

Как правило, дети обгоняют в развитии своих сверстников, те, кто занимается грудничковым плаванием. Начинают раньше сидеть, раньше ходить, как правило в школе у них нет проблем с обучением, дети становятся более дисциплинированными, более смелыми, целеустремленными – это очень поможет им в жизни.

Рождены плавать – никак иначе. Во время тренировок укрепляется связь младенцев с родителями и уходит морская болезнь. Поэтапное обучение в игровой форме приносит свои плоды, но есть и подводные камни. При всей своей пользе и тренировке мышц, при острых инфекциях и дерматитах, следует остаться за бортом.

Оксана Довнар-Запольская:

Абсолютными противопоказаниями являются заболевания центральной нервной системы, например ДЦП в той фазе, когда ребенок не сможет полноценно дышать под водой. Очень опасно пускать его в бассейн. Покорять водную гладь лучше два раза в неделю. Время определит настрой малыша. Но 45 минут – это максимум. Важно, чтобы вода была теплая и мягкая. Обращайте внимание на температуру и состав. Татьяна Евхимец:

Если мы берем грудничковый возраст, то вода должна быть 34 градуса в бассейне, а дома, если это домашние занятия, идет на убывание: от 37 до 34 градусов и далее уже можно переводить в бассейн.

Что касается состава воды, это только свободный хлор, который обеззараживает воду. Если мы берем уже детей от трех лет и старше, то вода должна быть от 30 до 33 градусов, чтобы они не перемерзали, чтобы они чувствовали себя комфортно и расслабленно, также в составе должны быть реагенты, которые обеззараживают воду.

Водный путь у каждого свой. Кто-то уже в три года может плавать на спине без помощи родителей, а кто-то выберется из спасательного круга только в пять. Но самое главное – оздоровление и чувство счастья, которое здесь плещет через край.

Родители:

Прогресс виден ка минимум в том, что ребенок не боится воды, ныряет смело. Я вижу столько радости в ее глазах и в ее поведении, когда она в бассейне, что мы сюда ходим и будем еще ходить.