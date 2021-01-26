Поможет укрепление мышечного корсета спины. Как ещё можно сформировать правильную осанку?

Осанка – это визитная карточка человека. Благодаря ей мы демонстрируем себя, свой внешний вид и даже характер, показывая волевые качества. Как научиться держать спину прямо и контролировать это? Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии:

Осанка – особое понятие, это функциональная характеристика состояния позвоночника, когда человек находится в вертикальном положении. Это когда мы сидим, стоим и передвигаемся.

Многое определяет физическое воспитание, потому что осанка формируется вместе с ростом и развитием человека. Ее нарушение очень остро стоит в детском возрасте. Дмитрий Тесаков:

Проводились очень серьезные исследования, мы сами их провели. Оценивали состояние характеристики осанки у школьников. И выяснилось, что около 70% школьников не контролируют осанку. Когда мы проверяли, какая же осанка у родителей, чтобы не обвинять школу, то выясняется, что родители, к сожалению, имеют схожую со своими детьми.

Неправильная поза во время сидячей работы способствует искаженному положению тела, что может привести к болям.

Дмитрий Тесаков:

Я бы не выделял идеальную позу, потому что имеет значение в связи с чем ты вдруг сидишь фиксировано. Потому что мы все время находимся в каком-то движении, даже если мы внешне не двигаемся. Вот я сейчас сижу в формально измененной осанке, она не совсем правильная с позиции нагрузки на позвоночник, но я разгружаю себя, опираясь локтем.

Важно следить за положением позвоночника, сформировать сознательный самоконтроль. Поможет в погоне за красивой осанкой и укрепление мышечного корсета спины.

Ольга Масюкевич, спортивный тренер:

Для формирования мышечного корсета необходимы ЛФК упражнения и физическая нагрузка, массаж улучшит кровообращение, мануальная терапия поможет снять мышечные блоки и зажимы.

Ощутить «правильную осанку» поможет воображаемая стена за вашей спиной. Встаньте у стены и прислонитесь к ней затылком, лопатками, ягодицами и икрами ног – так вы сможете закрепить мышечную память.

Ольга Масюкевич:

Для развития мышц спины хорошо делать упражнения: тяги верхнего блока, горизонтального блока, подтягивание, гиперэкстензия, а также различные тяги гантель к поясу, штанги Т-грифа.