К чему может привести частое использование антисептика и как избежать последствий?

Самое проверенное и надежное оружие в борьбе с вирусами – это антисептик. Однако мало кто задумывался, что его бесконтрольное применение может нанести вред здоровью и спровоцировать серьезную аллергию.

Екатерина Карпилович, врач дерматолог-косметолог:

Частое использование мыла, а это повышенное содержание щелочи, частое использование антисептика, в котором содержится спирт, это минимум 60-70%, нарушает нашу гидролипидную оболочку кожи. Гидролипидная оболочка кожи состоит из жиров и воды. При ее нарушении мы наблюдаем неблагоприятные реакции на ее поверхности: сухость, покраснение, шелушения, мелкие трещины. Реакции могут быть как контактные – непосредственный контакт с данным компонентом, так и аллергические – это непрямое воздействие аллергена. Чаще всего они связаны с дополнительными компонентами, которые входят в состав мыла или антисептика.

Для детей и людей, склонных к аллергии, современная фармакология предлагает антисептики с пониженным содержанием спирта и без добавления ароматизаторов и красителей. Перед покупкой товара внимательно изучите этикетку. Екатерина Карпилович:

Обязательно нужно использовать защитные средства после каждого мытья рук. Основными и важными компонентами в защитных средствах для нашей кожи будут ланолин, вазелин, жирорастворимые витамины, а также натуральные масла. Нужно акцентировать внимание, что именно натуральные масла, а не минеральные. Потому что минеральные масла могут способствовать возникновению аллергических реакций.

Витамин Е будет кожу увлажнять, глицерин будет удерживать влагу в коже, а ланолин будет защищать ее и восстанавливать, масло карите будет питать.

Если вы заметили первые признаки раздражения – используйте эмолиент. Он быстро справится с повреждениями. При нормальном состоянии кожи крем рекомендуется наносить два раза в день, а при использовании антисептика или сухости рук – после каждого мытья.

Екатерина Карпилович:

Пользуйтесь антисептиком в крайних случаях в тех местах, где вы не можете вымыть руки, потому что частое использование антисептика нарушит вашу гидролипидную оболочку, которая просто не будет успевать восстанавливаться. При возможности вымыть руки, лучше делайте это с использованием мыла. При нахождении в общественных местах лучше используйте одноразовые перчатки – это существенно снизит риск аллергических реакций и защитит вашу кожу.