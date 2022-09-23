Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске

Новости Беларуси. Ценный подарок для спасения жизней. Белорусский фонд мира передал четыре аппарата искусственной вентиляции легких Дому ребенка № 1 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в учреждении находятся 49 малышей. Диагнозы у всех непростые, требующие современного оборудования для лечения и постоянного наблюдения специалистов. Благодаря аппаратам ИВЛ эти дети продолжают жить. Новая техника будет использоваться в палатах паллиативной помощи.

Светлана Тулупова, главный врач УЗ «Дом ребенка № 1» : В Минске у нас находятся 38 детей, которые нуждаются в респираторной поддержке. В Доме ребенка таких детей 14 человек. Паллиативная группа детей – это особая группа, это дети, которые нуждаются в круглосуточной респираторной поддержке. И аппараты ИВЛ – это то, что необходимо этим детям круглосуточно, ежеминутно.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

В каждом районе есть отделение Белорусского фонда мира, где можно уточнить, на какие нужды мы сегодня собираем деньги, и присоединиться к нашим добрым делам.

В 2022 году проекту «Дай пять добру» исполняется пять лет. Благодаря ему детские учреждения в разных регионах страны получили необходимое медоборудование и укрепили свою материально-техническую базу.