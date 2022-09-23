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Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске

23 сентября 2022 07:09
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Новости Беларуси. Ценный подарок для спасения жизней. Белорусский фонд мира передал четыре аппарата искусственной вентиляции легких Дому ребенка № 1 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске-1

Сегодня в учреждении находятся 49 малышей. Диагнозы у всех непростые, требующие современного оборудования для лечения и постоянного наблюдения специалистов. Благодаря аппаратам ИВЛ эти дети продолжают жить. Новая техника будет использоваться в палатах паллиативной помощи.

Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске-4

Светлана Тулупова, главный врач УЗ «Дом ребенка № 1»:
В Минске у нас находятся 38 детей, которые нуждаются в респираторной поддержке. В Доме ребенка таких детей 14 человек. Паллиативная группа детей – это особая группа, это дети, которые нуждаются в круглосуточной респираторной поддержке. И аппараты ИВЛ – это то, что необходимо этим детям круглосуточно, ежеминутно.

Белорусский фонд мира передал четыре аппарата ИВЛ Дому ребёнка №1 в Минске-7

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
В каждом районе есть отделение Белорусского фонда мира, где можно уточнить, на какие нужды мы сегодня собираем деньги, и присоединиться к нашим добрым делам.

В 2022 году проекту «Дай пять добру» исполняется пять лет. Благодаря ему детские учреждения в разных регионах страны получили необходимое медоборудование и укрепили свою материально-техническую базу.

# Медицинское оборудование # Здоровье # Максим Мисько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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