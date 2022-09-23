Дефицит железа в организме. В чём может быть причина и как это лечить?

Дефицит железа, или железодефицитная анемия, – это патологическое состояние, для которого характерно снижение уровня железа в организме, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. Стоит отметить, что встречается она как у взрослых людей, так и у детей, развивается по ряду причин и представляет собой серьезное заболевание, которое необходимо лечить.

Марина Марущик, нутрициолог: Я как специалист, нутрициолог, который отслеживает динамику, буквально в сентябре у меня был социальный проект «Не железная леди», в котором приняло участие более 200 женщин Беларуси разного возраста. У каждой второй женщины скрытая латентная анемия.

Мария Грекун, в рач общей практики, заведующая отделением общей практики отделения №2 УЗ «9 городская поликлиника»: Железодефицитная анемия проявляется множеством симптомов, которые можно объединить в два синдрома. Это анемический синдром и сидеропенический синдром. Анемический синдром характеризуется общей слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной чувствительностью к холоду. Сидеропенический синдром характеризуется сухостью и шелушением кожных покровов, наличием трещин в уголках губ, ломкостью ногтевой пластины, волос.

Наиболее частой причиной возникновения дефицита железа в организме являются скрытое кровотечение, травмы, ожоги, нарушение правил донорства, обильная менструация, вегетарианство, голодание, несбалансированное питание. Все же заболевание поддается лечению. Препаратами можно значительно улучшить состояние здоровья, но нельзя их принимать без назначения врача, так как переизбыток железа опасен своими последствиями.

Эрика Лаврецкая, корреспондент: Диагноз «анемия» ставят при снижении гемоглобина 130 граммов на литр у мужчин и 115 граммов на литр у женщин. При постановке такого диагноза детям обращают внимание на возраст.

У малышей также может развиться железодефицитная анемия. Железо в организме у ребенка накапливается в последние месяцы беременности, и дальше при росте и развитии используются эти запасы.

Ольга Кашляк:

Если у нас ребенок родился недоношенным, у него будут снижены запасы, если у мамы или ребенка была кровопотеря в родах. Если ребенок очень хорошо и быстро развивается, ему этих запасов для развития не хватает, если есть какие-то погрешности в питании и ребенок недополучает необходимых веществ.