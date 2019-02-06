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Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача

06 февраля 2019 09:15
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Несмотря на то, что на этой неделе в стране сохранится комфортная температура, всё же не стоит списывать со счетов календарную зиму. Кто знает, какие сюрпризы преподнесёт нам февраль. Следует быть во всеоружии. 

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-1

Владислав Мямин никаких снежных «Хавьеров» не боится. Ученый-биолог, покоривший Антарктиду, за время своих путешествий повидал многое: и северное сияние, и настоящие полярные морозы.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-4

Владислав Мямин, биолог, участник 5-ой и 7-ой Белорусских антарктических экспедиций:
Первое, что должно быть, это одежда, которая соответствует тем температурным условиям, в которых находишься. Второй момент – одежда обязательно должна быть сухая, особенно это касается обуви. Я, например, носил с собой несколько перчаток. Есть специальные мази, которыми можно смазаться, но мы, в основном, такими не пользуемся.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-7

Но оказаться в метеоловушке проще простого. Длительное нахождение на морозе может обернуться общим переохлаждением тела, для которого характерны следующие признаки.

Дмитрий Иванов, заведующий приёмным отделением УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:
Спутанная речь, тремор конечностей, он может заговариваться, может кружиться голова. При гипотермии будет развиваться шок, шоковое состояние и с полиорганной недостаточностью, которая может привести к смерти человека.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-10

При локальном поражении клиническая картина пострадавшего и прогнозы будут зависеть от степени обморожения. При лёгкой стадии кожные покровы приобретают бледный оттенок, появляется чувство жжения, отёк, покалывание.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-13

После согревания цвет кожи становится красно-багровым, усиливается отёчность.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-16

Вторая появляются пузырьки с прозрачной жидкостью.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-19

При наиболее тяжёлой степени обморожения повреждаются не только мягкие ткани, но и суставы и кости. Кожа темнеет. У пациента нарушается сознание, вплоть до его полной потери. В таких случаях нужна неотложная помощь.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-22

Карина Неделько, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:
Надо тогда делать искусственную вентиляцию лёгких и закрытый массаж сердца. При этом надо смотреть, чтобы голова была повернута набок, потому что во время всех мероприятий человека может рвать и рвотная масса может попасть в дыхательную систему – в лёгкие.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-25

Как водится, первая доврачебная помощь оказывается пострадавшим вне медицинского учреждения и не медиками. Именно поэтому часто допускаются серьёзные ошибки.

Дмитрий Иванов:
Какой степени бы не было обморожение, важно знать, что нельзя принимать все усилия, чтобы растирать эти конечности, либо сразу обливать горячей водой, потому что это усугубит ситуацию. В таких ситуациях необходимо снять холодную или мокрую одежду, укрыть конечности теплым сухим материалом и обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача-28

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