Что делать при обморожении и как его избежать. Советы полярника и врача

Несмотря на то, что на этой неделе в стране сохранится комфортная температура, всё же не стоит списывать со счетов календарную зиму. Кто знает, какие сюрпризы преподнесёт нам февраль. Следует быть во всеоружии.

Владислав Мямин никаких снежных «Хавьеров» не боится. Ученый-биолог, покоривший Антарктиду, за время своих путешествий повидал многое: и северное сияние, и настоящие полярные морозы.

Владислав Мямин, биолог, участник 5-ой и 7-ой Белорусских антарктических экспедиций:

Первое, что должно быть, это одежда, которая соответствует тем температурным условиям, в которых находишься. Второй момент – одежда обязательно должна быть сухая, особенно это касается обуви. Я, например, носил с собой несколько перчаток. Есть специальные мази, которыми можно смазаться, но мы, в основном, такими не пользуемся.

Но оказаться в метеоловушке проще простого. Длительное нахождение на морозе может обернуться общим переохлаждением тела, для которого характерны следующие признаки. Дмитрий Иванов, заведующий приёмным отделением УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:

Спутанная речь, тремор конечностей, он может заговариваться, может кружиться голова. При гипотермии будет развиваться шок, шоковое состояние и с полиорганной недостаточностью, которая может привести к смерти человека.

При локальном поражении клиническая картина пострадавшего и прогнозы будут зависеть от степени обморожения. При лёгкой стадии кожные покровы приобретают бледный оттенок, появляется чувство жжения, отёк, покалывание.

После согревания цвет кожи становится красно-багровым, усиливается отёчность.

Вторая – появляются пузырьки с прозрачной жидкостью.

При наиболее тяжёлой степени обморожения повреждаются не только мягкие ткани, но и суставы и кости. Кожа темнеет. У пациента нарушается сознание, вплоть до его полной потери. В таких случаях нужна неотложная помощь.

Карина Неделько, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:

Надо тогда делать искусственную вентиляцию лёгких и закрытый массаж сердца. При этом надо смотреть, чтобы голова была повернута набок, потому что во время всех мероприятий человека может рвать и рвотная масса может попасть в дыхательную систему – в лёгкие.