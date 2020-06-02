Аллергия на укусы насекомых: какие симптомы и что делать

Разноцветные, жужжащие, кусачие. Нельзя представить себе лето без насекомых. Но для аллергиков соседство с этой летучей братией – большая опасность. Укусы пчел, ос и других жалящих могут вызвать так называемую инсектную аллергию. Последствия могут обернуться самым непредсказуемым образом, вплоть до анафилактического шока.

Ольга Громада, врач-аллерголог: Основные симптомы данной патологии – это зуд, жжение, отек, затрудненное дыхание, падение давления вплоть до потери сознания. Если такая ситуация случилась с вами впервые, то медлить нельзя, необходимо сразу вызывать 103. Если реакция случилась не впервые и вы знаете, как с ней бороться, вы уже были у врача-аллерголога, то необходимо следовать той памятке, которую вам выписал ваш лечащий врач. Использовать охлаждающие компрессы на место укуса, сразу вводить вещества, которые замедляют развитие аллергической реакции – адреналин. Если реакция не очень выражена, достаточно принять антигистаминные и смазать поврежденное место гормональной мазью.

Помимо жалящих опасность представляют гнус и мелкие мошки, которые обитают на садовых участках. Кусают, в основном, за голени и стопы.

Ольга Громада:

В чем таится опасность? В том, что укусы определяются только на следующие сутки или через несколько дней, потому что при укусе насекомые вводят такое вещество, которое обезболивает сам укус. И потом для многих людей неожиданностью является большое синее пятно, отечность стопы и появляются симптомы постфактум, что затрудняет диагностику. Основные меры, которые нужно предпринять в данной ситуации, – охлаждающий компресс, приемы противоаллергических препаратов и обезболивающее средство, если отек сопровождается болевым синдромом.