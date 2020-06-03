Для каждого пациента разрабатывают свою программу упражнений и процедур. Где восстановить своё здоровье после коронавируса

В борьбе с коронавирусом победителями вышли уже тысячи белорусов. Как выяснилось, выписаться из больницы – лишь полдела. Нужно как-то возвращаться к полноценной жизни. Один из лучших способов восстановить организм – заехать на недельку-другую в санаторий «Ружанский». В последние годы в здравнице активно занимались направлением реабилитации, и COVID-19 для медиков не стал громом среди ясного неба.

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Коронавирусная инфекция вызывает ряд изменений в легких. Опасным является развитие фиброзной ткани в легких, в результате чего развивается дыхательная недостаточность. Поэтому сегодня мы уделяем этому вопросу повышенное внимание. У нас есть все необходимое для того, чтобы работать с этой категорией людей. У нас есть соответствующая материально-техническая база, у нас имеются врачи-специалисты, врачи-терапевты, врач-реабилитолог, инструкторы-методисты по физической реабилитации.

Наталья Асадчая, врач-реабилитолог санатория «Ружанский»:

Врачи санатория работают в тесном контакте с учеными Беларуси, с университетом кафедры реабилитации и физиотерапии, которые разработали на нашей базе для наших пациентов методические рекомендации по заболеванию верхних дыхательных путей, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта и гинекологических заболеваний.

Для каждого пациента разрабатывают свою программу упражнений и процедур. В арсенале медиков две гала-камеры, солевая пещера, ингаляторий, физиотерапевтическая база, водно-спортивный комплекс, кислородные коктейли и даже свой источник минеральной воды. Кстати, чтобы попасть на курс восстановления после коронавируса нужно 2 отрицательных теста на COVID-19.

Денис Герасимович, заведующий физиотерапевтическим отделением санатория «Ружанский»:

Реабилитация показана всем, перенесшим как тяжелую форму, так и средне-тяжелую, легкую форму данного заболевания. В первую очередь, это обучение правильному дыханию, ингалированию и ходьбе – то, чему людям после перенесенного заболевания нужно заново учиться. Вы можете пройти такую процедуру, как гирудотерапия – лечение пиявками. Это будет альтернатива медикаментозному лечению данной патологии, поскольку ни одна таблетка еще в себя не включила все те необходимые вещества, которые находятся в слюне пиявки.

Про уникальные программы «Ружанского» уже давно знают и за пределами республики. Здравница может похвастаться не только европейским сервисом, но и южным климатом. Сюда едут даже ради воздуха. Сосновый лес выделяет огромное количество фитонцидов, а это мощнейшие антимикробные вещества. Наталья Асадчая:

Отличные условия, которые созданы для реабилитации в нашем санатории, настраивают отдыхающих на активное участие в реабилитационных процессах, повышают их реабилитационный потенциал и помогают нам достичь положительных результатов в реабилитации.

С началом летнего сезона в санатории «потеплели» и цены. Впрочем, скидки и акции в белорусском уголке здоровья – скорее традиция, чем исключение из правил. Наталья Нашилова, начальник управления маркетинга санатория «Ружанский»:

Санаторий «Ружанский» строился и создавался на средства Национального банка Республики Беларусь. Мы традиционно ориентированы на граждан нашей страны, которые составляют большую половину в структуре наших отдыхающих. Также проводим различные акции и скидки для наших гостей. Это «СПА-выходные в Ружанском», «Часто болеющий ребенок», «Дружная семья», групповые заезды. Существует путевка на реабилитацию органов дыхания, на нее действует акция 30%. Эта акция будет продолжаться до 24 августа этого года.

Местечко «Ружа Хутор» без преувеличения можно назвать настоящим курортно-медицинским центром. Во главе угла здесь здоровье отдыхающих и нет ни одной причины сомневаться в результате. Владимир Карпечкин:

Имеется отделение дневного пребывания, имеются койки круглосуточного пребывания. Мы на сегодняшний день можем оздоровить людей с элементами даже оказания стационарной медицинской помощи. В сегодняшней ситуации мы выступаем фактически помощниками системы здравоохранения и делаем одно общее дело, помогая людям восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.