Вацлав Янушко: «Заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, что хочу быть врачом»

Главврач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Работа по призванию – это в большей степени призвание, а не профессия? Не поверю, что туда идут за «большим рублём» или ещё за чем-то. Всё-таки, медицина – это не самая высокооплачиваемая отрасль народного хозяйства. Пропускать человеческие истории через себя – это ведь должно быть такое открытое сердце у врача? Хотя, понимаю, что если пропускать всё через себя, то можешь долго и не выдержать.
Главврач 4-ой больницы о работе в условиях коронавируса: «Я увидел людей своих уже более изнутри. Это проверка в бою»
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Конечно, по призванию. Я по призванию пошел в медицину, потому что у меня родители – не врачи. Так случилось, что я заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, как бы, для себя сделал вывод, что я хочу быть врачом.
И я уже потом, с класса 4-го только об этом были мысли – я к этому стремился. И затем закончил 8 лет, после 8-ми можно было уже поступать, и я поступил в Гродненское медицинское училище. Его закончил, потом служил в армии, а потом уже поступал в медицинский институт. Я распределился в Минск, в 19-ю поликлинику хирургом. А потом уже перераспределился – год отработал. Тогда это было приемлемо, и я перераспределился во 2-ую клиническую больницу работать хирургом.