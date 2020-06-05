Вацлав Янушко: «Заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, что хочу быть врачом»

Главврач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Работа по призванию – это в большей степени призвание, а не профессия? Не поверю, что туда идут за «большим рублём» или ещё за чем-то. Всё-таки, медицина – это не самая высокооплачиваемая отрасль народного хозяйства. Пропускать человеческие истории через себя – это ведь должно быть такое открытое сердце у врача? Хотя, понимаю, что если пропускать всё через себя, то можешь долго и не выдержать.

Главврач 4-ой больницы о работе в условиях коронавируса: «Я увидел людей своих уже более изнутри. Это проверка в бою»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Конечно, по призванию. Я по призванию пошел в медицину, потому что у меня родители – не врачи. Так случилось, что я заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, как бы, для себя сделал вывод, что я хочу быть врачом.