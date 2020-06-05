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Вацлав Янушко: «Заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, что хочу быть врачом»

05 июня 2020 11:18
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Главврач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Работа по призванию – это в большей степени призвание, а не профессия? Не поверю, что туда идут за «большим рублём» или ещё за чем-то. Всё-таки, медицина – это не самая высокооплачиваемая отрасль народного хозяйства. Пропускать человеческие истории через себя – это ведь должно быть такое открытое сердце у врача? Хотя, понимаю, что если пропускать всё через себя, то можешь долго и не выдержать.

Главврач 4-ой больницы о работе в условиях коронавируса: «Я увидел людей своих уже более изнутри. Это проверка в бою»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Конечно, по призванию. Я по призванию пошел в медицину, потому что у меня родители – не врачи. Так случилось, что я заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, как бы, для себя сделал вывод, что я хочу быть врачом.

И я уже потом, с класса 4-го только об этом были мысли – я к этому стремился. И затем закончил 8 лет, после 8-ми можно было уже поступать, и я поступил в Гродненское медицинское училище. Его закончил, потом служил в армии, а потом уже поступал в медицинский институт. Я распределился в Минск, в 19-ю поликлинику хирургом. А потом уже перераспределился – год отработал. Тогда это было приемлемо, и я перераспределился во 2-ую клиническую больницу работать хирургом.

Вацлав Янушко: «Заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, что хочу быть врачом»-1

Вадим Щеглов:
Всё-таки, Вам практической медицины не хватало? Поликлиническая работа – это, всё-таки, другое звено в медицине.

Вацлав Янушко:
Это другое звено, естественно, конечно, я хотел работать в клинике, как и многие молодые врачи. Ровно 8 лет – 22 мая, как я перешёл работать в 4-ую клиническую больницу.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии  

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Врачи Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Вадим Щеглов

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