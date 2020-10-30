«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО?

Новости Беларуси. В 2021 году во всей стране за счет бюджета будет проведено две тысячи циклов ЭКО. Какие пары могут претендовать на эту бесплатную процедуру? Об этом рассказал гость программы «Большой город» – Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:

Действительно, со следующего года граждане Республики Беларусь могут иметь возможность на осуществление ЭКО на бюджетной основе. Эта возможность была определена Указом Президента от 18 апреля этого года. Впоследствии это было уточнено Совмином в августе этого года, определены показания и условия проведения бесплатного ЭКО для наших граждан. Это отсутствие противопоказаний, наличие показаний для осуществления экстракорпорального оплодотворения и вспомогательных репродуктивных технологий, муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина должна быть моложе 40 лет. В этом случае, при наличии бесплодия, пациенты обращаются в региональные комиссии, которые созданы в каждой области. В Минске это городская комиссия по отбору пациентов на проведение одной процедуры ЭКО на бюджетной основе. Располагаться комиссия будет во втором роддоме, начнет работу с 1 января следующего года. Илона Волынец, ведущая:

А сейчас списки формируются? Или это будет только в следующем году? Сергей Пацеев:

Работа комиссии начнется с января следующего года, но работа по подготовке данной комиссии ведется.

Илона Волынец:

Скажите, бывают у вас в практике такие случаи, когда врачи разводят руками, не получается помочь паре. А потом неожиданно происходит то самое чудо. Сергей Пацеев:

К этому чуду, я хочу заметить, врачи уже приложили усилия, свои знания, опыт, умения, свою душу. Возможно, это привело к зачатию. Это способствовало тому, чтобы зачатие наступило. Понимаете, если была проблема, из-за которой семейная пара не имела возможности забеременеть, конечно, мы же не только диагностируем эту проблему, мы пытаемся помочь, назначить лечение. И в результате проведенного лечения, возможно, когда психологические запасы уже исчерпаны у семейной пары, у врачей опускаются руки, тут наступает то чудо, про которое вы говорите. Илона Волынец:

Вы говорите о том, что сейчас во втором роддоме – шикарное современное оборудование, в том числе диагностическое. Все процедуры проводятся на бесплатной основе для наших граждан? Или какие-то услуги надо оплачивать?