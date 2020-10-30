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«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО?

30 октября 2020 08:53
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Новости Беларуси. В 2021 году во всей стране за счет бюджета будет проведено две тысячи циклов ЭКО. Какие пары могут претендовать на эту бесплатную процедуру? Об этом рассказал гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО? -1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Действительно, со следующего года граждане Республики Беларусь могут иметь возможность на осуществление ЭКО на бюджетной основе. Эта возможность была определена Указом Президента от 18 апреля этого года. Впоследствии это было уточнено Совмином в августе этого года, определены показания и условия проведения бесплатного ЭКО для наших граждан. Это отсутствие противопоказаний, наличие показаний для осуществления экстракорпорального оплодотворения и вспомогательных репродуктивных технологий, муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина должна быть моложе 40 лет.

В этом случае, при наличии бесплодия, пациенты обращаются в региональные комиссии, которые созданы в каждой области. В Минске это городская комиссия по отбору пациентов на проведение одной процедуры ЭКО на бюджетной основе. Располагаться комиссия будет во втором роддоме, начнет работу с 1 января следующего года.

Илона Волынец, ведущая:
А сейчас списки формируются? Или это будет только в следующем году?

Сергей Пацеев:
Работа комиссии начнется с января следующего года, но работа по подготовке данной комиссии ведется.

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО? -4

Илона Волынец:
Скажите, бывают у вас в практике такие случаи, когда врачи разводят руками, не получается помочь паре. А потом неожиданно происходит то самое чудо.

Сергей Пацеев:
К этому чуду, я хочу заметить, врачи уже приложили усилия, свои знания, опыт, умения, свою душу. Возможно, это привело к зачатию. Это способствовало тому, чтобы зачатие наступило. Понимаете, если была проблема, из-за которой семейная пара не имела возможности забеременеть, конечно, мы же не только диагностируем эту проблему, мы пытаемся помочь, назначить лечение. И в результате проведенного лечения, возможно, когда психологические запасы уже исчерпаны у семейной пары, у врачей опускаются руки, тут наступает то чудо, про которое вы говорите.

Илона Волынец:
Вы говорите о том, что сейчас во втором роддоме шикарное современное оборудование, в том числе диагностическое. Все процедуры проводятся на бесплатной основе для наших граждан? Или какие-то услуги надо оплачивать?

«Муж и жена должны быть гражданами Республики Беларусь, женщина – моложе 40 лет». Как бесплатно сделать ЭКО? -7

Сергей Пацеев:
Мы являемся государственным учреждением. Безусловно, оно оказывает помощь гражданам Республики Беларусь на бюджетной основе, то бишь, бесплатно. Есть перечень заболеваний, манипуляций, услуг, которые учреждение здравоохранения, в том числе и второй роддом, может оказывать на платной основе. Но это все делается в рамках закона.

Илона Волынец:
Скажите, сколько малышей у вас появилось на свет в прошлом году?

Сергей Пацеев:
Наверное, было бы правильно говорить, сколько в этом году появилось. У нас за девять месяцев 2020 года появилось более трех тысяч детей, а точнее 3 318 детей.

Илона Волынец:
Больше мальчиков или девочек?

Сергей Пацеев:
Мы не ушли от мировой статистики, чаще появляются на свет мальчики, где-то 51 %. Мы, в принципе, тоже вложились в эту статистику. Более 1 170 мальчиков у нас родились.

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