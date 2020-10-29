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Самый маленький пациент весил 520 грамм. Как в минском роддоме выхаживают недоношенных малышей

29 октября 2020 13:32
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Новости Беларуси. В городском клиническом роддоме №2 есть отделение недоношенных детей. Каких детей удается восстановить и дать им вторую жизнь? Об этом рассказал гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

Самый маленький пациент весил 520 грамм. Как в минском роддоме выхаживают недоношенных малышей-1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Это отделение у нас функционирует с 2011 года. Там оказывается помощь недоношенным детям, в том числе, и глубоко недоношенным. Мы говорим о чрезвычайно низкой массе тела, когда вес при рождении меньше килограмма. Это самый маленький вес пациента, который удалось выходить нашим медработникам, 520 грамм.

Илона Волынец, ведущая:
Вот это чудо!

Сергей Пацеев:
Это чудо, которое произошло с помощью медицинских работников.

Самый маленький пациент весил 520 грамм. Как в минском роддоме выхаживают недоношенных малышей-4

Илона Волынец:
Задам вам последний вопрос личного характера. Казалось бы, роддом. Врачи, в основном, женщины. Пациентки женщины. Как вы пришли в профессию?

Сергей Пацеев:
Наверное, мне повезло с учителями. У меня были хорошие учителя, которые показали мне мою стезю, которые направили в эту область и дали напутствие и возможность работать и развиваться.

Илона Волынец:
А сам процесс рождения малыша для вас, профессионала,  это, все-таки, чудо или обычный процесс?

Сергей Пацеев:
Мы, наверное, объединим. Это чудо рождения ребенка.

Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему (читайте здесь).

# Беременность и роды # Здоровье # Сергей Пацеев # Илона Волынец # Фотофакт

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