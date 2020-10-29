Самый маленький пациент весил 520 грамм. Как в минском роддоме выхаживают недоношенных малышей

Новости Беларуси. В городском клиническом роддоме №2 есть отделение недоношенных детей. Каких детей удается восстановить и дать им вторую жизнь? Об этом рассказал гость программы « Большой город » – Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2: Это отделение у нас функционирует с 2011 года. Там оказывается помощь недоношенным детям, в том числе, и глубоко недоношенным. Мы говорим о чрезвычайно низкой массе тела, когда вес при рождении – меньше килограмма. Это самый маленький вес пациента, который удалось выходить нашим медработникам, 520 грамм.

Илона Волынец:

Задам вам последний вопрос личного характера. Казалось бы, роддом. Врачи, в основном, – женщины. Пациентки – женщины. Как вы пришли в профессию?

Сергей Пацеев:

Наверное, мне повезло с учителями. У меня были хорошие учителя, которые показали мне мою стезю, которые направили в эту область и дали напутствие и возможность работать и развиваться.

Илона Волынец:

А сам процесс рождения малыша для вас, профессионала, – это, все-таки, чудо или обычный процесс?

Сергей Пацеев:

Мы, наверное, объединим. Это чудо рождения ребенка.