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Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?

29 октября 2020 08:22
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Ежегодно от инсульта умирают миллионы людей. Заболевание, как отмечают медики, сильно помолодело. В последние годы инсульт чаще фиксируется у большого количества людей в возрасте от 20 до 30 лет, нередко – летальный исход.

Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?-1

Спасти человека вполне возможно, здесь многое зависит от окружающих. Чем быстрее те, кто рядом, сориентируются, тем выше шанс на благополучный финал.

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Есть три бассейна кровоснабжения головного мозга: правый, левый каротидный бассейн и вертебробазилярный бассейн. По классификации выделяют атеротромботический инфаркт, вызванный вследствие тромбозов сосудов головного мозга, кардиологические эмболии сосудов головного мозга, криптогенные, когда причину невозможно установить, гемолитические, связанные с нарушением свертываемости крови.

Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?-4

Факторами риска, которые могут привести к инсульту, являются ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма. А также опухоли в области сердца, ревматологические поражения клапанов сердца.

Наталья Король:
Важно после 40 следить за состоянием своего здоровья, за давлением, за уровнем холестерина в крови и за уровнем глюкозы в крови. Если выявляется какая-то патология, обязательно нужна консультация у терапевта и далее человек наблюдается.

Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?-7

К симптомам инсульта нельзя относиться легкомысленно. Даже если появились намеки на этот диагноз – у вас или окружающих – проявите бдительность. Зачастую именно внимание близких помогает спасти жизнь.

Так что же должно настораживать?

Наталья Король:
Инсульт невозможно не заметить. В первую очередь обращать внимание на поведение человека, в каком он находится сознании, насколько у него правильная речь. Можно попросить человека сказать свое имя либо какое-то другое предложение, попросить поднять руки, сжать руки в кулак, проследить, как работают конечности, далее посмотреть на походку, шаткость при ходьбе. Нужно обратить внимание на симметричность лица, как правило, будет выявляться асимметрия. Если человек заподозрил у себя данные симптомы, нужно вызывать скорую помощь. Инсульт является неотложным состоянием, обязательно нужно обращаться в приемный покой и госпитализироваться.

Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?-10

До приезда скорой помогите больному занять горизонтальное положение, позаботьтесь о свободном притоке воздуха – откройте окно и расстегните одежду. При возникновении признаков тошноты поверните голову пострадавшего набок.

Наталья Король:
Есть так называемое терапевтическое окно, которое длится три часа, при котором можно провести такую процедуру, как тромболизисную терапию, растворить тромб, что приведет к улучшению мозгового кровообращения и, соответственно, уменьшит зону ишемии в головном мозге.

Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?-13

Что важно знать: инсульт – не приговор. Вовремя принятые меры: оказанная медпомощь и реабилитация помогают человеку вернуться к нормальной жизни. Однако впоследствии важно внимательно следить за здоровьем и бережно относиться к себе. Жизнь – слишком ценный дар, чтобы относиться пренебрежительно.

*На правах рекламы.

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