Как быстро распознать инсульт и какую первую помощь нужно оказать человеку?

Ежегодно от инсульта умирают миллионы людей. Заболевание, как отмечают медики, сильно помолодело. В последние годы инсульт чаще фиксируется у большого количества людей в возрасте от 20 до 30 лет, нередко – летальный исход.

Спасти человека вполне возможно, здесь многое зависит от окружающих. Чем быстрее те, кто рядом, сориентируются, тем выше шанс на благополучный финал. Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Есть три бассейна кровоснабжения головного мозга: правый, левый каротидный бассейн и вертебробазилярный бассейн. По классификации выделяют атеротромботический инфаркт, вызванный вследствие тромбозов сосудов головного мозга, кардиологические эмболии сосудов головного мозга, криптогенные, когда причину невозможно установить, гемолитические, связанные с нарушением свертываемости крови.

Факторами риска, которые могут привести к инсульту, являются ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма. А также опухоли в области сердца, ревматологические поражения клапанов сердца. Наталья Король:

Важно после 40 следить за состоянием своего здоровья, за давлением, за уровнем холестерина в крови и за уровнем глюкозы в крови. Если выявляется какая-то патология, обязательно нужна консультация у терапевта и далее человек наблюдается.

К симптомам инсульта нельзя относиться легкомысленно. Даже если появились намеки на этот диагноз – у вас или окружающих – проявите бдительность. Зачастую именно внимание близких помогает спасти жизнь. Так что же должно настораживать? Наталья Король:

Инсульт невозможно не заметить. В первую очередь обращать внимание на поведение человека, в каком он находится сознании, насколько у него правильная речь. Можно попросить человека сказать свое имя либо какое-то другое предложение, попросить поднять руки, сжать руки в кулак, проследить, как работают конечности, далее посмотреть на походку, шаткость при ходьбе. Нужно обратить внимание на симметричность лица, как правило, будет выявляться асимметрия. Если человек заподозрил у себя данные симптомы, нужно вызывать скорую помощь. Инсульт является неотложным состоянием, обязательно нужно обращаться в приемный покой и госпитализироваться.

До приезда скорой помогите больному занять горизонтальное положение, позаботьтесь о свободном притоке воздуха – откройте окно и расстегните одежду. При возникновении признаков тошноты поверните голову пострадавшего набок. Наталья Король:

Есть так называемое терапевтическое окно, которое длится три часа, при котором можно провести такую процедуру, как тромболизисную терапию, растворить тромб, что приведет к улучшению мозгового кровообращения и, соответственно, уменьшит зону ишемии в головном мозге.