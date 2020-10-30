Врач рассказал, сколько пар в Минске страдает бесплодием и в каких случаях нужно приходить в Центр планирования семьи
Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.
Илона Волынец, ведущая:
На вашей базе существует Центр планирования семьи. В каком случае паре нужно приходить в такой центр? Только когда есть какие-то медицинские показания?
Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Раз мы заговорили о нашей истории, истории роддома, могу сказать, что этот центр был организован в 2008 году. На самом деле, это был сначала Городской центр планирования семьи. В апреле 2014 года открылся кабинет вспомогательных репродуктивных технологий. И у роддома появилась возможность оказывать и эту помощь бесплодным парам. А с 1 января этого года Городской центр планирования семьи был реорганизован в Городской центр репродуктивного здоровья. Это не просто слова. У нас в отделе существует клинико-диагностическое отделение, отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме этого, к центру относится коечный фонд, 20 коек, где мы оказываем помощь нашим беременным, которым необходима госпитализация.
Если говорить о том, кому нужно приходить: преимущественно обращаются сюда семейные пары, у которых есть бесплодие. Вы знаете, что есть бесплодие мужское, есть женское, есть в сочетании, когда и у мужчины, и у женщины есть проблемы, все это приводит к невозможности забеременеть. В этом случае, конечно, приходят. Если планируется беременность, приходят, советуются, мы оказываем помощь. Если у женщины было невынашивание, мы тоже способствуем тому, чтобы подготовить ее и провести беременность, чтобы она привела к рождению здорового ребенка.
Илона Волынец:
То есть, к специалистам может обратиться и совершенно здоровая пара? За советом, за консультацией.
Сергей Пацеев:
Конечно, безусловно.
Илона Волынец:
Сегодня по статистике в мире каждая восьмая женщина страдает от бесплодия. Какая ситуация в Минске? Как часто обращаются пары с такими проблемами?
Сергей Пацеев:
Можем говорить даже о больших цифрах, чем вы назвали. Можно считать, что до 20 % семейных пар имеют проблемы с бесплодием, не могут забеременеть, не могут иметь детей. В принципе, Беларусь не избежала таких тенденций, бесплодие в Беларуси тоже есть. И в Минске, в частности. Если говорить о причинах, которые есть, – бывают разные. Мы уже коснулись, что есть мужское, есть женское, есть в сочетании, есть разные факторы, которые приводят к этому. Бывают проблемы с эндокринными факторами, бывает – были операции, трубы непроходимы, были воспалительные процессы матки, придатков. И тогда тоже необходимо оказывать помощь.
Илона Волынец:
Бесплодие – это же не приговор?
Сергей Пацеев:
Нет, бесплодие – это не приговор. Это то, когда семейная пара может рассчитывать на нашу помощь. Нам удается помочь многим. Если говорить о статистике отдела вспомогательных репродуктивных технологий, то эффективно заканчивается у нас до 42 % случаев проведения экстракорпорального оплодотворения.
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