Врач рассказал, сколько пар в Минске страдает бесплодием и в каких случаях нужно приходить в Центр планирования семьи

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2. Илона Волынец, ведущая:

На вашей базе существует Центр планирования семьи. В каком случае паре нужно приходить в такой центр? Только когда есть какие-то медицинские показания?

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:

Раз мы заговорили о нашей истории, истории роддома, могу сказать, что этот центр был организован в 2008 году. На самом деле, это был сначала Городской центр планирования семьи. В апреле 2014 года открылся кабинет вспомогательных репродуктивных технологий. И у роддома появилась возможность оказывать и эту помощь бесплодным парам. А с 1 января этого года Городской центр планирования семьи был реорганизован в Городской центр репродуктивного здоровья. Это не просто слова. У нас в отделе существует клинико-диагностическое отделение, отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме этого, к центру относится коечный фонд, 20 коек, где мы оказываем помощь нашим беременным, которым необходима госпитализация. Если говорить о том, кому нужно приходить: преимущественно обращаются сюда семейные пары, у которых есть бесплодие. Вы знаете, что есть бесплодие мужское, есть женское, есть в сочетании, когда и у мужчины, и у женщины есть проблемы, все это приводит к невозможности забеременеть. В этом случае, конечно, приходят. Если планируется беременность, приходят, советуются, мы оказываем помощь. Если у женщины было невынашивание, мы тоже способствуем тому, чтобы подготовить ее и провести беременность, чтобы она привела к рождению здорового ребенка.

Илона Волынец:

То есть, к специалистам может обратиться и совершенно здоровая пара? За советом, за консультацией. Сергей Пацеев:

Конечно, безусловно. Илона Волынец:

Сегодня по статистике в мире каждая восьмая женщина страдает от бесплодия. Какая ситуация в Минске? Как часто обращаются пары с такими проблемами?