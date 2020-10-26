Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему

Новости Беларуси. По статистике минчанки рожают первого ребенка почти в 29 лет. Второго, третьего и последующих – после 32. С медицинской точки зрения, какой идеальный возраст для рождения ребенка? Об этом в студии программы « Большой город » рассказал Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:

Да, к сожалению, у нас возраст беременных женщин – все старше и старше. К сожалению – почему? С возрастом накапливаются проблемы: генетические, связанные с психологическим состоянием, какими-то стрессами. Кроме этого, и особенности питания, ведения образа жизни, возможно, малоподвижный образ жизни. Присоединяются какие-либо острые заболевания, хронические. Все это отражается на репродуктивной системе. Конечно, мы говорим о том, что наиболее активный возраст для того, чтобы женщина имела детей, – это от 20 до 35 лет. Даже при этом, хочу сказать, что к 35 годам реальный резерв уже может снижаться у 20 % женщин. В этом случае, конечно, возникают проблемы с тем, чтобы забеременеть. Тогда на помощь приходят медики.

Илона Волынец, ведущая:

Забеременеть – это прекрасно, но нужно еще выносить малыша. Что может стать причиной преждевременных родов?