Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему
Новости Беларуси. По статистике минчанки рожают первого ребенка почти в 29 лет. Второго, третьего и последующих – после 32. С медицинской точки зрения, какой идеальный возраст для рождения ребенка? Об этом в студии программы «Большой город» рассказал Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.
Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Да, к сожалению, у нас возраст беременных женщин – все старше и старше. К сожалению – почему? С возрастом накапливаются проблемы: генетические, связанные с психологическим состоянием, какими-то стрессами. Кроме этого, и особенности питания, ведения образа жизни, возможно, малоподвижный образ жизни. Присоединяются какие-либо острые заболевания, хронические. Все это отражается на репродуктивной системе. Конечно, мы говорим о том, что наиболее активный возраст для того, чтобы женщина имела детей, – это от 20 до 35 лет. Даже при этом, хочу сказать, что к 35 годам реальный резерв уже может снижаться у 20 % женщин. В этом случае, конечно, возникают проблемы с тем, чтобы забеременеть. Тогда на помощь приходят медики.
Илона Волынец, ведущая:
Забеременеть – это прекрасно, но нужно еще выносить малыша. Что может стать причиной преждевременных родов?
Сергей Пацеев:
Много факторов, которые приводят к преждевременным родам. Я бы выделил основные, о которых можно говорить. Это инфекционный фактор, эндокринный фактор, проблемы, связанные с предыдущими беременностями, проблемы с шейкой матки, истмико-цервикальной недостаточностью. Есть проблемы, которые связаны с состоянием здоровья женщины. Это сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие заболевания, осложнения, которые или проявляются, или прогрессируют во время беременности.
Илона Волынец:
То есть, это все очень непредсказуемо. Как может организм себя повести на стадии беременности?
Сергей Пацеев:
Мы выделяем факторы риска. Если они есть, мы пытаемся профилактировать такие состояния.