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Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему

26 октября 2020 13:15
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Новости Беларуси. По статистике минчанки рожают первого ребенка почти в 29 лет. Второго, третьего и последующих после 32. С медицинской точки зрения, какой идеальный возраст для рождения ребенка? Об этом в студии программы «Большой город» рассказал Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.

Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему-1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Да, к сожалению, у нас возраст беременных женщин все старше и старше. К сожалению почему? С возрастом накапливаются проблемы: генетические, связанные с психологическим состоянием, какими-то стрессами. Кроме этого, и особенности питания, ведения образа жизни, возможно, малоподвижный образ жизни. Присоединяются какие-либо острые заболевания, хронические. Все это отражается на репродуктивной системе. Конечно, мы говорим о том, что наиболее активный возраст для того, чтобы женщина имела детей,  это от 20 до 35 лет. Даже при этом, хочу сказать, что к 35 годам реальный резерв уже может снижаться у 20 % женщин. В этом случае, конечно, возникают проблемы с тем, чтобы забеременеть. Тогда на помощь приходят медики.

Илона Волынец, ведущая:
Забеременеть это прекрасно, но нужно еще выносить малыша. Что может стать причиной преждевременных родов?

Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему-4

Сергей Пацеев:
Много факторов, которые приводят к преждевременным родам. Я бы выделил основные, о которых можно говорить. Это инфекционный фактор, эндокринный фактор, проблемы, связанные с предыдущими беременностями, проблемы с шейкой матки, истмико-цервикальной недостаточностью. Есть проблемы, которые связаны с состоянием здоровья женщины. Это сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие заболевания, осложнения, которые или проявляются, или прогрессируют во время беременности.

Илона Волынец:
То есть, это все очень непредсказуемо. Как может организм себя повести на стадии беременности?

Сергей Пацеев:
Мы выделяем факторы риска. Если они есть, мы пытаемся профилактировать такие состояния.

# Беременность и роды # Здоровье # Сергей Пацеев # Илона Волынец # Фотофакт

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