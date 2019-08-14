Можно ли пить из-под крана в Минске? Показываем, как проверяют качество воды

В кран через пробирку! Можно ли пить воду из столичных водопроводов и как происходит контроль качества? Вопросы, которые волнуют многих. За самыми честными ответами мы отправились в УП «Минскводоканал».

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:

Контроль качества питьевой воды в Минске проводится на основании санитарных правил и норм. Очень четко указывает, какие показатели должны контролироваться в питьевой воде. ПДК – предельно допустимые концентрации на эти показатели, и с какой периодичностью каждый показатель должен контролироваться в воде.

Юлия Самусенко, СТВ:

Лаборатория УП «Минскводоканала» может проводить отбор по 59 показателям. Но такой развернутый анализ делается не каждый день, а с установленной периодичностью.

Мониторинг источника жизни начинается с отбора образцов. Это ежедневный ритуал пробоотборщика. Получил задание, список адресов и сформировал комплект нужной посуды. И это только звучит просто! Но на деле в лаборатории внушительный арсенал разнообразной тары для испытаний питьевой воды. И у каждой своя миссия – здесь важно ничего не напутать, ведь иначе анализ получится неверный.

Наталья Грушник:

Если говорить о цифрах, то только наша лаборатория по рабочим программам должна отбирать 13 800 проб воды. Отбираем мы больше 17 000 проб в год.

Когда нужная посуда тщательно подготовлена, корзины и ящики быстро заполняются емкостями и грузятся в машину. Все готово: пробоотборщик может выезжать на водное дело.

Наталья Роман, инженер-химик химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:

Емкость из боросиликатного стекла. Здесь уже первоначально добавлена концентрированная соляная кислота. Наши лаборанты покажут достоверный результат о содержании общего железа.

Контролируют воду семь дней в неделю: праздники и выходные – не помеха. Пробы доставляют в специальных охлаждающих контейнерах. Затем образцы отправляются на стол к лаборантам водоканала и эпидемиологам.

Наталья Роман:

Отбор проб может проходить как в плановом порядке, так и в неплановом, такие, как аварийно-восстановительные работы. Нам нужно обязательно в кратчайший срок после восстановления водоснабжения максимально близко к тому месту, где проводились аварийно-восстановительные работы, провести отбор проб.