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Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры

13 августа 2019 09:20
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Как вы относитесь к сахару?

Марта Марудова, диетолог:
Крайне негативно! Потому что сахар, я не побоюсь, если скажу, что это современное зло, приводящее ко многим проблемам со здоровьем: сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые изменения, ожирение, кариес, стрептококк, стафилококковая микрофлора, кандидоз – это все вытворяет в организме человека сахар, а точнее избыточное его употребление!

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-1

Существует миф или не миф о том, что сахар вызывает зависимость? Можно часто слышать от людей такую фразу: «Я жить не могу без сладкого».

Марта Марудова:
Этим людям можно верить, потому что, действительно, доказано, что зависимость от сладкого в восемь раз сильнее наркотической. И это правда, потому что сахар в мозге вызывает бурление реакций положительных эмоций, которые человек хочет и хочет повторить.

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-4

Если здоровый человек будет есть десерт с сахаром, с мукой каждый день, о каком наборе веса, вообще, идет речь?

Марта Марудова:
Сахар, наряду с мукой из высшего сорта и с теми изделиями из нее, сейчас занимают лидирующие позиции всех отрицательных топов, которые приводят к ожирению. Поэтому набор веса вплоть там 5-10 кг за месяц при регулярном избыточном употреблении сахара и муки абсолютно гарантированы!

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-7

Это что такое?

Марта Марудова:
Это пюре банана с орехами, здесь можно пробовать все: и гранолу, и семена чиа, которые здесь посыпаны. Это прекрасные суперфуды.

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-10

Это очень вкусно и сытно.

Марта Марудова:

Да, поэтому нет смысла это есть в конце приема пищи. Этим мы можем заменить либо завтрак, либо второй завтрак или, как сейчас модно говорить, ланч.

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-13

У нас как-то принято, что мороженое это сразу зона риска в области бедер. Если говорить конкретно об этом мороженом, чем оно так хорошо?

Марта Марудова:
Как правило, если в мороженом есть дополнительные примочки, например, топпинги, варенье, какие-то джемы, глазурь, это всегда выбивает мороженое из колеи ЗОЖ, оно становится запретным и крайне редко себе позволяем. Но такое мороженое, где нет сахара, где есть только фруктовое пюре, можно есть каждый день. Оно сладкое само по себе, потому что манго, сладкий вкус мы получаем без вреда для фигуры.

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры-16

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровое питание

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