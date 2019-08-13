Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры

Как вы относитесь к сахару? Марта Марудова, диетолог:

Крайне негативно! Потому что сахар, я не побоюсь, если скажу, что это современное зло, приводящее ко многим проблемам со здоровьем: сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые изменения, ожирение, кариес, стрептококк, стафилококковая микрофлора, кандидоз – это все вытворяет в организме человека сахар, а точнее избыточное его употребление!

Существует миф или не миф о том, что сахар вызывает зависимость? Можно часто слышать от людей такую фразу: «Я жить не могу без сладкого». Марта Марудова:

Этим людям можно верить, потому что, действительно, доказано, что зависимость от сладкого в восемь раз сильнее наркотической. И это правда, потому что сахар в мозге вызывает бурление реакций положительных эмоций, которые человек хочет и хочет повторить.

Если здоровый человек будет есть десерт с сахаром, с мукой каждый день, о каком наборе веса, вообще, идет речь? Марта Марудова:

Сахар, наряду с мукой из высшего сорта и с теми изделиями из нее, сейчас занимают лидирующие позиции всех отрицательных топов, которые приводят к ожирению. Поэтому набор веса – вплоть там 5-10 кг за месяц при регулярном избыточном употреблении сахара и муки абсолютно гарантированы!

Это что такое? Марта Марудова:

Это пюре банана с орехами, здесь можно пробовать все: и гранолу, и семена чиа, которые здесь посыпаны. Это прекрасные суперфуды.

Это очень вкусно и сытно. Марта Марудова: Да, поэтому нет смысла это есть в конце приема пищи. Этим мы можем заменить либо завтрак, либо второй завтрак или, как сейчас модно говорить, ланч.